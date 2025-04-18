العراق.. مقتدى الصدر يجدد رفضه المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة 

بغداد: جدد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم الجمعة موقفه بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في العراق في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال الصدر ردا على رسالة من الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد طلب فيها من الصدر العدول عن قرار عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة “لن أشترك مع الفاسدين وأعداء الشعب وسأبقى جنديا من جنود العراق أمام كل مايعصف به من بلاءات ومصائب”.

وأضاف “سأكون أول المدافعين عن العراق أمام التحديات من شرق وغرب لكي نعيش بلا فساد ولاتبعية ولا طائفية”.

وذكر الزعيم الشيعي “إنني حينما أمرت بمقاطعة الانتخابات لم أكن أبغي تأجيلها أو إلغاءها على الإطلاق”.

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد أعلن منذ وقت مبكر مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة “مالم تعالج قضية الفساد والفاسدين في البلاد”.

ومن المتوقع أن يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة نحو 322 كيانا سياسيا أفرادا وتحالفات لانتخاب برلمان جديد هو السادس في تاريخ العراق بعد سقوط حقبة الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003.

وشرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالعمل على تهيئة مستلزمات التصويت في الانتخابات المقبلة المرجح أن يشارك فيها 30 مليون ناخب من أصل 46 مليون عراقي لانتخاب برلمان جديد يضم 329 نائبا.

(د ب ا)