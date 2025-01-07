العراق: مقتل وإصابة 3 جنود في التحالف الدولي بعملية ضد تنظيم «الدولة»

بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سينتكوم» الثلاثاء، مقتل وإصابة 3 أفراد من قوات «التحالف الدولي» أثناء عملية عسكرية نفّذتها بالتعاون مع القوات المسلحة العراقية، لتعقّب مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية» في سلسلة جبال حمرين.

وذكرت في بيان لها، «أنها، وقوات الشركاء، أجرت عمليات في العراق وسوريا، في الفترة من 30 كانون الأول/ ديسمبر 2024 إلى 6 كانون الثاني/ يناير 2025، لدعم حملة هزيمة داعش الجارية». وأوضحت أن «منذ 30 كانون الأول/ ديسمبر إلى 6 من كانون الثاني/ يناير، نفذت القيادة المركزية الأمريكية والقوات العراقية ضربات متعددة في جبال حمرين في العراق، مستهدفة مواقع داعش المعروفة».

وأضافت: «عملت العمليات على تعطيل وتدهور قدرة داعش على التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين في المنطقة، وكذلك المواطنين الأمريكيين والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها».

خلال العمليات، «اشتبك مقاتلو داعش مع قوات التحالف في عدة مناسبات، مما أدى إلى استخدام الضربات الجوية للتحالف، باستخدام طائرات إف 16 إف 15 وأي 10» مشيرة إلى نجاح «طائرات إي 10 المكلفة بدعم القوات البرية في المنطقة في القضاء على مقاتلي داعش داخل كهف».

وتابعت القيادة في بيانها: قُتل أحد أفراد التحالف وأصيب اثنان من دولتين مختلفتين، ولم تقع إصابات بين أفراد القوات الأمريكية أو أضرار بالمعدات الأمريكية».

وتابع البيان: «تحافظ الولايات المتحدة وأعضاء قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات – عملية العزم الصلب على التزامنا المستمر بمحاربة داعش». فيما قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال البيان إن «العمليات المشتركة مثل هذه ضرورية للحفاظ على الضغط على داعش ومنع الجماعة الإرهابية من الاستفادة من البيئة الأمنية المتغيرة بسرعة في المنطقة».

ولفت إلى أن «الهزيمة الدائمة لداعش هي جهد عالمي يعتمد على تحالفنا وحلفائنا وشركائنا» مضيفاً: «تظل القيادة المركزية الأمريكية ملتزمة بملاحقة هؤلاء الإرهابيين الذين يهددون المنطقة وحلفائنا ومواطنينا بقوة».

نفذت بالتعاون مع القوات الحكومية في سلسلة جبال حمرين

والاثنين، أعلن جهاز مكافحة «الإرهاب» تدمير مضافة للتنظيم في سلسلة جبال حمرين.

وقال في بيان صحافي، إنه «ما زالت عمليات قواتنا الأمنية البطلة مستمرة على مختلف قواطع المسؤولية بزخم أكبر واستهداف نوعي لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة».

وأوضح أن «جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية تفتيش في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، وخلال هذا الواجب، رصدت قوات الجهاز مضافة للإرهابيين بداخلها عناصر من عصابات داعش حاولوا التعرض للقوة المنفذة للواجب».

وأشار إلى أنه «وفقاً لمعلومات دقيقة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، أغارت طائرات F_16 على هذه المضافة ودمرتها بالكامل». في الأثناء، بحث نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، مع قيادة العمليات المشتركة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) التعاون والتنسيق الثنائي.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان، أن « المحمداوي، التقى في مكتبه، قائد قيادة العمليات المشتركة لحلف شمال الأطلسي الأدميرال ستيوارت مونش والوفد المرافق له».

وأضافت، أنه «في بداية اللقاء رحب النائب بضيفه، وبحث معه جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها تعزيز التعاون والتنسيق المشترك والعلاقات الثنائية» مؤكداً أن «قدرات القوات الأمنية العراقية في تطور مستمر من خلال التدريب والخبرة التي اكتسبها في المعارك ضد عصابات داعش الإرهابية، خاصة أن قطعاتنا الأمنية والمنظومات الاستخبارية تلاحق ما تبقى من عصابات داعش التي تلقت ضربات موجعة بقتل قياداته ومعظم عناصره الخائبة».

وشدد نائب قائد العمليات المشتركة على أهمية «التعاون وفق مذكرات ثنائية بما يتلاءم مع الدستور والقوانين النافذة ووفق رؤية ومنهاج الحكومة العراقية والقيادات الأمنية العليا، مع التأكيد على أهمية تمكين وتجهيز القوات العراقية واستخدام التكنولوجيا والمعدات الفنية الحديثة» مقدماً شكره وتقديره لـ»حلف شمال الأطلسي في مجال تقديم المشورة والمساعدة بالتدريب وتبادل الخبرات».

وأشاد القائد العسكري الغربي بـ«العلاقة الثنائية بين البلدين والتطور الكبير في قدرات القوات الأمنية العراقية وقدرتها على مواجهة التحديات» طبقاً للبيان.