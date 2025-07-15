العراق: منع اللحية في دائرة حكومية «رفضا للتشبّه بداعش والميليشيات»

بغداد ـ «القدس العربي»: أعلن النائب علاء الحيدري، أمس الثلاثاء، توجيه سؤال نيابي إلى المديرة العامة لشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة العراقية، لمى هاشم، على خلفية قرارها منع إطلاق اللحية بشكل “ملفت” في أماكن العمل، بذريعة التشبه بـ”داعش أو الميليشيات”، الأمر الذي أثار موجة استهجان.

وأظهرت وثيقة صادرة عن النائب الحيدري “نوجه الأسئلة البرلمانية الآتية والتي تقتضي الإجابة عليها خلال (15) يوماً من تاريخ استلام هذا الكتاب استنادا الى المادة (15/ أولأ) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018”.

وتضمنت الأسئلة: “ما هو السند القانوني لمثل هذا الكتاب مدار السؤال البرلماني؟ وما هو المعيار باعتبار اللحية ملفتة للنظر أو تتضمن التشبه بداعش أو غيره من الميليشيات؟”.

وطالب الحيدري بضرورة “سحب هذا الكتاب وعدم العمل به، كما أن تحديد المظهر اللائق من عدمه يدخل من اختصاص مجلس الوزراء لا أن تنفرد كل وزارة بتحديد المظهر”.

وقررت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة العراقية، في وقت سابق، منع إطلاق اللحية بشكل “ملفت” في أماكن العمل، محذرة من التشبه بتنظيم “الدولة الإسلامية” أو “الميليشيات”، الأمر الذي أثار استهجان النائب.

وجاء في وثيقة رسمية مُتداولة، صادرة عن الشركة وموجهة إلى أقسامها وفروعها ومواقعها كافة، تحت عنوان “إعمام”، أنه “بناءً على الذوق العام للوظيفة، تَقرر أن يكون حضور الموظف إلى الدوام الرسمي ضمن المظهر اللائق، وعدم إطلاق اللحية بشكل ملفت والتشبه بداعش أو غيره من الميليشيات”.

وأضافت الوثيقة التي حملت توقيع مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، لمى هاشم حسين، أن “مدير الموقع يتحمل المسؤولية الكاملة في حال عدم التبليغ عن مثل هذه الحالات”.