العراق: نائبة عن «العصائب» ترفض تجديد عقد شركة بريطانية للطيران

بغداد ـ «القدس العربي»: رفضت النائبة عن كتلة «الصادقون» البرلمانية، رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري، محاولات الحكومة البريطانية «السيطرة على الأجواء العراقية» عبر الضغط في اتجاه إعادة عقد شركة «سيركو» للطيران، مبينة أن «الكوادر الوطنية أثبتت نجاحها بإدارة هذا الملف».

وقالت البجاري التي تنتمي للكتلة التي تمثّل حركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي في البرلمان، حسب بيان لمكتبها الإعلامي، إن «اجتماع وزير الخارجية فؤاد حسين مع ممثل الحكومة البريطانية وشركة سيركو للطيران، وبدون حضور الجهات المعنية في وزارة النقل، يحتاج إلى المراجعة وبيان الغاية من فرض سيطرة بريطانيا على الأجواء العراقية».

وأشارت إلى أن «إنهاء هذا العقد ومباشرة الكوادر الوطنية باستلام الخطوط الجوية بتاريخ 1/1/2021 جاء نتيجة لوجود شبهات فساد كبيرة فيه وشبهات بتورط تلك الشركة البريطانية بعملية اغتيال قادة النصر (في إشارة إلى قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس) في جريمة المطار».

وبينت أن «حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي حاولت إصدار قرار بتجديد التعاقد مع شركة سيركو البريطانية لإدارة الأجواء العراقية رغم وجود شبهات في التعاقد أظهرتها تقارير الرقابة المالية، وكلف طائلة للعقد، فضلاً عن توفر القدرة لدى الكوادر الوطنية لإدارة الملاحة الجوية بتفاصيلها كافة».

وأشارت إلى أنه «سبق أن أشارت لجنة النقل والاتصالات البرلمانية إلى مجموعة من الشبهات». وزادت أن : «إدارة شركة الملاحة الجوية للأجواء العراقية، تجري بسلاسة وكفاءة ودون أي مشاكل».

وأضافت: «كانت شركة سيركو تستلم مبالغ مالية تصل إلى مليون وثلاثمائة ألف دولار شهريا تقريبا، مع أن عدد موظفيها العاملين في المطار هو (19) موظفا يعملون بالتناوب، أي أن متوسط ما يستلمه كل واحد منهم يصل إلى حوالي (68،500) دولار شهرياً، أي ما يعادل (100) مليون دينار تقريبا للموظف الواحد من موظفي تلك الشركة، فإذا كان معدل راتب موظفي شركة الملاحة الجوية العراقية هو مليون دينار فإن راتب موظف واحد من موظفي شركة (سيركو) يتقاضى من العراق ما يعادل راتب (100) موظف من موظفي شركة الملاحة الجوية العراقية».

وأشارت إلى «وجود عدد كبير من موظفي الشركة العامة للملاحة الجوية يمارسون أعمالهم في إدارة أجواء البلد، وقد تحملت الدولة أموالاً طائلة في تطوير إمكاناتهم وتدريبهم وتأهيلهم لأجل هذه المهمة».

وانتقدت «محاولة إعادة احتكار شركة (سيركو) البريطانية لتأخذ 15 مليونا و600 ألف دولار من عائدات الأجواء العراقية سنوياً دون أي مقابل سوى جلب 6 مراقبين فقط مقابل 250 مراقبا جويا عراقيا يحملون شهادات دولية في التدريب، فضلا عن إدارة الأجواء».

وأشارت إلى «نجاح إدارة الكوادر الوطنية بعد تأسيس شركة عراقية لإدارة الأجواء قوامها 300 مراقب جوي محترف. هذه الشركة أثبتت جدارتها منذ بداية 2021 وهناك سيطرة على الأجواء والسيادة العراقية».

تحدثت عن شبهات فساد وتورط في اغتيال سليماني والمهندس

وأوضحت أن أول عقد مع الشركة، كان عام 2011 بمبلغ 56 مليون دولار ولمدة عامين فقط شرط تدريب عراقيين وتسليمهم الأجواء العراقية، وتم تجديد العقد كل عام ولمدة عشر أعوام بضغط وتدخل من جهات بريطانية وعراقية حتى توقف التجديد نهاية 2020، بعدما أكدت جهات عدة ومنها ديوان الرقابة المالية عدم إيفاء الشركة البريطانية بشروط العقد».

ويأتي بيان النائبة على خلفية إجراء حسين مباحثات مع مدير شركة «سيركو» للشرق الأوسط المختصة بخدمات الملاحة الجوية، في العاصمة البريطانية لندن.

وطبقاً لبيان أوردته الخارجية العراقية فإن المباحثات تضمّنت «تسوية الخلافات العالقة بين الشركة من جهة والجهات العراقيَّة المختصة من جهة أخرى «فضلاً عن مناقشة «آلية العمل المستقبلية للشركة في العراق وبما يضمن النهوض بقطاع الطيران المدني وتقديم أفضل الخدمات الممكنة».

وحضر الاجتماع من الجانب العراقيّ كل من السفير حيدر العذاري رئيس دائرة أوروبا، وسفير جُمْهُوريَّة العراق لدى المملكة المتحدة محمد جعفر الصدر، وعن الجانب البريطانيّ كل من البارونة إيما نيكولسون، والسفير البريطانيّ لدى العراق برايسون ريتشاردسون.

ووصل حسين والوفد المُرافق له، الأحد الماضي، إلى العاصمة البريطانيَّة لندن في زيارة رسميَّة لإجراء عدد من اللقاءات في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين العراق والمملكة المتحدة ضمن الحوار الاستراتيجيّ العراقيّ ـ البريطانيّ.

وطبقاً لبيان صحافي، فإن وزير الخارجية «سيعقد لقاءات ثنائية عدة، إذ سيلتقي بنظيره البريطاني جيمس كليفرلي، ووزير الدفاع بين والاس، ووزير الدولة لشُؤُون الهجرة روبرت جينرك، ووزير الدولة لشؤون الأمن في وزارة الداخليَّة البريطانيَّة توم توكهندات، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع رئيسة لجنة العلاقات الخارجيَّة في البرلمان البريطانيّ أليشا كيرنز، ورئيس لجنة الدفاع توبايس الوود ومجموعة كل الأحزاب من أجل العراق».

وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق والمملكة المتحدة سيجري وزير الخارجيَّة «لقاءات عدة مع كل من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وعدد من رجال الأعمال ضمن ندوة غرفة التجارة العربيَّة البريطانيَّة، بالإضافة إلى لقاء المدير التنفيذي لشركة بي تي البريطانيَّة وغيرهم».

وأمس الثلاثاء، دعا حسين، المملكة البريطانية إلى دعم العراق ومساعدته «فنّياً وتقنياً» في مجالات الاقتصاد والخدمات، مشيراً إلى أهمية الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائه عدداً من رؤساء اللجان في مجلس العموم البريطانيّ، وهم كل من رئيسة لجنة الشُؤُون الخارجيَّة أليشا كيرنز، ورئيس لجنة الأمن والدفاع توباس إلوود، ومجموعة كل الأحزاب من أجل العراق، على هامش زيارته إلى لندن، بناء على الدعوة الموجهة إليه من وزير الخارجيَّة البريطانيّ جيمس كليفرلي.

وتطرق الوزير العراقي خلال هذه اللقاءات، حسب بيان صحافي، إلى «العلاقات التاريخيَّة بين البلدين وسُبُل الارتقاء بها وادامتها» مُشيراً إلى «جهود العراق حكومةً وشعباً في دحر الإرهاب ودعم التحالف الدوليّ في الحرب على داعش».

وأكد «عزم الحكومة العراقيَّة على بناء اقتصاد قويّ» داعياً الجانب البريطانيّ إلى «مساعدة العراق من خلال تقديم الدعم الفنيّ والتقنيّ في مُختلِف القطاعات الاقتصاديَّة والخدميَّة».

وتناولت الجلسات مباحثات حول «الدور الإقليميّ الذي يقوم به العراق في استقرار المنطقة وتقريب وجهات النظر بين القوى الإقليميَّة وحرصه على أنَّ يكون نقطة التقاء في المنطقة من خلال جمع القوى الإقليميَّة عبر مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» حسب البيان الذي نقل عن الوزير تأكيده على أن «أولويات الحكومة العراقيَّة هي توفير الخدمات وتنويع مصادر الدخل من خلال التعاقد مع كبريات الشركات العالميَّة والاستخدام الأمثل لثروات البلد».

في حين شدد رؤساء اللجان على «استعداهم لتقديم كل أنواع الدعم بما يسهم في دعم العراق واستقراره والنهوض باقتصاده بما يحقق الازدهار لأبناء الشعب العراقيّ».