العراق يأمل تعزيز أمن المنطقة بعد حلّ «الكردستاني» نفسه… والخزعلي يطالب بسحب القوات التركية

بغداد ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي لاقى فيه قرار حزب «العمال الكردستاني» حلّ نفسه وإلقاء سلاحه، أصداءً إيجابية في الداخل العراقي، طالب الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، بإنهاء وجود القوات التركية في مناطق إقليم كردستان العراق شمالاً، لمحاربة مسلحي الحزب، وتفكيك نحو 200 قاعدة عسكرية، حسب قوله.

خطوة إيجابية

وزارة الخارجية العراقية ذكرت في بيان صحافي، أنها تعرب عن «ترحيب جمهورية العراق بقرار حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه، ووقف الصراع المسلح، والتخلي عن السلاح، وتعدّها خطوة إيجابية ومهمة تُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة».

واعتبرت أن «هذا الإعلان يُمثّل فرصة حقيقية لدفع جهود السلام قُدماً وإنهاء النزاعات الممتدة التي ألقت بظلالها على شعوب المنطقة لعقود، ويشكّل هذا التطور مدخلاً طبيعياً لإعادة النظر في الذرائع والمبررات التي طالما استُخدمت لتبرير وجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية».

وأكدت «دعمها لكل المساعي التي من شأنها ترسيخ السلم والاستقرار»، وشددت على أهمية «معالجة التحديات الأمنية من خلال الحوار والتفاهم بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والتنمية».

ويتّسق موقف العراق الرسمي هذا مع ما يراه زعيم تيار «الحكمة الوطني»، عمار الحكيم، بشأن إمكانية إنهاء الاضطرابات التي شهدتها العلاقة بين بغداد وأنقرة.

وأفاد في بيان صحافي قائلاً: «نرحب بإعلان حزب العمال الكردستاني في تركيا حلّ نفسه وترك العمل المسلح، في خطوة مهمة تفسح المجال لإيجاد حلول جوهرية لأحد أعقد الملفات التي أثّرت لعقود في كردستان، وأدّت إلى اضطراب في العلاقات بين العراق والجارة تركيا».

وأضاف أن «هذه الخطوة المهمة تساهم بشكل كبير في إرساء الاستقرار والسلام في المنطقة، ونأمل أن تمهّد لفتح صفحة جديدة يسودها الازدهار والوئام».

أما الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق»، المنضوية في «الإطار التنسيقي» الشيعي و«الحشد الشعبي»، قيس الخزعلي، فشدد على وجوب سحب القوات التركية من شمال العراق، وإخلاء قواعدها التي تقدّر بنحو 200 قاعدة.

وذكر في بيان صحافي أن «إعلانِ حزبِ العمال الكردستانيِّ حلَّ نفسِه وإلقاء السلاحِ، بناءً على مبادرةِ زعيمِه عبد الله أوجلان، والتي ستُنهي أكثرَ من أربعةِ عقودٍ من الصراعِ معَ الحكوماتِ التركيّةِ المتعاقبة، والتي راحَ ضحيّتَها عشرات آلاف الأشخاصِ».

وأوضح أن «هذا الإعلان من شأنه أن ينهي ذرائع الجيش التركي في السيطرة على مناطقَ واسعةٍ بلغتْ مساحتُها أكثر من خمسةِ آلافِ كيلومترٍ مُربّع من الأرضِ العراقيّةِ، وإنشاء أكثرَ من مئةٍ وثلاثٍ وثمانينَ قاعدةً عسكريّةً في أراضي محافظتَي دهوك وأربيل، إضافةً إلى قاعدةِ بعشيقةَ في محافظةِ نينوى».

ووفق ذلك، طالب الخزعلي الحكومة والبرلمان بـ«متابعةِ تطبيقِ عمليّةِ السلامِ، وتقديمِ كلِّ ما تستطيع من إمكانياتٍ لضمانِ نجاحِها، لما فيها من مصلحةٍ عُليا للعراقِ وحفظِ أمنِه وسيادتِه»، مؤكداً في الوقت عينه ضرورة «قيامِ الحكومة العراقيّةِ والبرلمانِ العراقيِّ، باتخاذِ كلِّ الإجراءاتِ التي تضمنُ سيادة العراقِ، من خلالِ البدءِ فورًا باتخاذِ الإجراءاتِ اللازمةِ لضمانِ الجلاءِ الكاملِ لكلّ القوات التركيّةِ وعناصرِ حزب العمال من الأراضي العراقيّة».

كما شدد على أهمية «التحرّك الفوريِّ والجادّ من قبل الحكومة الاتحاديّةِ لاستلامِ القواعدِ، التي توجد فيها حاليًّا القوات التركيّة داخلَ العراقِ، وإعلان الجلاءِ الكاملِ منها، وبشكلٍ رسميٍّ، ووفقَ السياقاتِ الدوليّةِ المُتعارفِ عليها»، فضلاً عن «مطالبةُ الحكومةِ التركيّةِ بالتعاونِ التامِّ معَ العراقِ لحمايةِ الشريطِ الحدوديِّ بين البلدينِ، لضمانِ عدمِ عبورِ جماعاتٍ مُسلّحةٍ مرّةً أخرى من الأراضي العراقيّةِ إلى الأراضي التركيّةِ، وبالعكس».

ورأى أن تسلّم القوات العراقيّة حماية الحدودِ من الجانبِ العراقيِّ «مهمّ وضروريّ لضمانِ عدمِ عبورِ عناصرِ حزبِ العمالِ مرّةً أخرى، وهو أيضًا ضمانٌ لمنعِ دخولِ القواتِ التركيّةِ مُستقبلًا، ولأيِّ سببٍ كان»، لافتاً إلى أن «حمايةُ حدودِ العراقِ وأرضِه وسمائِه، هي مهمّة الحكومةِ العراقيّةِ الاتحاديّةِ، وهي ضمان لأمنِ وحمايةِ وسيادةِ كلِّ العراقِ، بما فيها كلُّ شبرٍ من أراضي إقليمِ كردستان ومحافظةِ نينوى، كما أنّها ضمانٌ لأمنِ تركيا وسيادتِها وسلامةِ حدودِها».

قيادي كردي: آلية تسليم الحزب لسلاحه مجهولة… وآخر يتحدث عن «فتح صفحة جديدة»

وحثّ أيضاً على «استثمارِ عقدِ القمّةِ العربيّةِ في بغدادَ، ومطالبةِ الأشقاءِ في الدولِ العربيّةِ بضرورةِ إصدارِ قرارٍ يُؤكدُ على الإسراعِ بجلاءِ كلِّ القواتِ التركيّةِ من الأراضي العراقيّةِ، والاحترامِ الكاملِ لسيادةِ العراقِ والحفاظِ على أمنِه واستقرارِه».

وعبّر عن أمله في أن يكونَ الاتفاق التركيّ معَ حزبِ العمالِ الكردستانيِّ «بدايةً لإحلالِ السلامِ وضمانِ حقوقِ كلِّ مكوّناتِ شعوبِ المنطقةِ، بمن فيهمْ إخوتُنا الكردُ، الذينَ ناضلوا لتحقيقِ مطالبِهمْ على مدى عقودٍ كاملةٍ، وأن تكونَ عمليّةُ السلامِ المرتقبةُ واستكمالُ جلاءِ القواتِ التركيّةِ من العراقِ ضمانةً لعلاقةِ صداقةٍ وثيقةٍ واحترامٍ متبادلٍ قائمٍ على التعاون وحسنِ الجوارِ بين العراق وتركيا، وترسيخِ هذهِ العلاقاتِ بما يحفظُ أمنَ وسلامةَ وسيادةَ كلا البلدينِ الجارينِ والشعبينِ الصديقينَ».

في الموازاة، اعتبر حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة بافل جلال طالباني، أن قرار الحزب من شأنه أن يدعم عملية السلام في تركيا، تمهيداً للتوصل إلى حلٍّ دائم للقضية الكردية في المنطقة.

وقال في بيان صحافي إن «قرار حزب العمال الكردستاني والاستجابة لنداء عبد الله أوجلان، وحل الحزب ووقف إطلاق النار في هذه المرحلة الحساسة والمصيرية، هو خطوة تاريخية نرحب بها».

وأكد أن «الاتحاد الوطني الكردستاني، حريص على انجاح عملية السلام، ويدعم جميع الجهود الرامية إلى إنجاح هذا المسعى، ونؤمن بأن وقف إطلاق النار هو جزء من العملية، ويجب تنفيذ الخطوات والاجزاء الاخرى من العملية حتى نصل إلى الأهداف التي سعينا من أجلها».

وأضاف: «نحن على خطى الرئيس مام (العم باللغة الكردية) جلال نوجه استراتيجيتنا الوطنية، حيث كان الرئيس مام جلال أول من بادر لترسيخ عملية السلام، واليوم نواصل جهودنا في سبيل إنجاح هذه الخطوة التاريخية»، مجدداً تأكيده بأن «السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط هو الحل السلمي للقضية الكردية».

وأعرب عن أمله في أن «تنجح عملية السلام في شمال كردستان وتركيا، من أجل فتح صفحة جديدة من العلاقات السياسية والدبلوماسية بين جميع الأطراف، وأن تُتخذ خطوات نحو العمل المشترك، بما ينعكس إيجابا على عموم كردستان».

أما القيادي في الحزب ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، قوباد طالباني، فدعا أنقرة إلى استغلال الفرصة لحل القضية الكردية في تركيا بعد إلقاء حزب العمال السلاح.

وقال في بيان صحافي إن «العمال الكردستاني أدى خلال مؤتمره الثاني عشر، مسؤولياته إزاء عملية إحلال السلام في تركيا، وفتح الباب لمرحلة جديدة»، مستدركاً: «نأمل من الحكومة التركية والمؤسسات القانونية والأطراف السياسية في ذلك البلد، إلى استغلال تلك الفرصة لحل القضية الكردية في تركيا عبر القنوات القانونية والسلمية».

وفي مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، رحب وزير الداخلية في الإقليم ريبر أحمد، بقرار حزب «العمال»، في حين أكد أن آلية تسليم السلاح لم توضع بعد، ولم تحدد الجهة التي سيتم تسليمه لها.

آلية مجهولة

وقال على هامش مشاركته في فعاليات أسبوع المرور العالمي في الإقليم، الذي أقامته وزارته أمس، إن «رئاسة إقليم كردستان والشعب الكردي فرح بقرار حزب العمال الكردستاني بتسليم السلاح وإنهاء القتال مع الجيش التركي في مناطق حدود الإقليم».

ولفت إلى أنه «ما زلنا لم نعرف آلية تسليم السلاح من قبل عناصر حزب العمال الكردستاني، ولا الجهة التي سيتم تسليم السلاح لها»، مشيراً إلى أن «العديد من قرى الإقليم الحدودية متضررة من النزاع المسلح بين حزب العمال والجيش التركي، ولا تستطيع تطوير تلك القرى ومزارعها، لذلك نحن في حكومة الإقليم فرحون بهذا القرار».