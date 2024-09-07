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العراق يؤكد احتراق نيزك في غلافه الجوي- (تدوينة)

7 - سبتمبر - 2024

صورة تعبيرية

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بغداد: كشفت هيئة الأنواء الجوية العراقية، السبت، حقيقة سقوط نيزك في الأراضي العراقية، مشيرة إلى أن الضوء الذي شوهد يوم أمس الجمعة ناتج عن احتراق نيزك في الغلاف الجوي.

وقالت، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن “الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي تتابع ما يتداول من كلام في صفحات التواصل الاجتماعي بشأن سقوط نيزك في العراق والذي يؤدي إلى زرع الإرباك لدى المواطنين”.

وذكر مدير قسم الرصد الزلزالي في الهيئة سلمان صدام البهادلي أنه “بعد ورود عدة تساؤلات حول الضوء الذي ظهر في سوريا وتركيا والعراق واعتقاد البعض بأنه برق زلزالي، فإن الضوء ناتج عن احتراق نيزك في الغلاف الجوي”.

ولفت إلى أن “أي زلزال لن يحدث بسبب احتراق النيزك، حيث إنه لا علاقة بين الزلازل واحتراق النيازك”، مؤكدا أنه “لا شيء يدعو للقلق”.

(د ب أ)

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