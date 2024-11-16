العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه وأجوائه للاعتداء على أي دولة

بغداد: أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مساء السبت، رفض بلاده استخدام أراضيها وأجوائها للاعتداء على أي دولة.

جاء ذلك في منشور على حسابه بمنصة “إكس”.

وقال الأعرجي: “العراق بشعبه وحكومته قوي ومتماسك، وبقواتنا العسكرية بتشكيلاتها المختلفة، حافظنا ونحافظ على بلدنا وشعبنا”.

وأضاف: “‏نؤكد مجدداً الموقف العراقي الرافض لاستخدام الأراضي والأجواء العراقية، منطلقاً للاعتداء على أي دولة”.

وتابع: “سنعمل بكل قوة وجهد لإنجاح دور العراق البارز في تهدئة الأوضاع وعدم الذهاب نحو التصعيد وجر المنطقة إلى أتون الحرب الشاملة”.

ومضى الأعرجي: “نذكر المجتمع الدولي بواجباته الإنسانية والأخلاقية، وضرورة توحيد الجهود واستخدام كل وسائل الضغط لإنهاء الحرب على غزة ولبنان، ومعالجة تبعاتها الكارثية”.

ويأتي منشور الأعرجي وسط مزاعم إسرائيلية تدعي فيها قيام ما تسميها “مليشيات موالية لإيران” بمهاجمة أهداف على جنوبها وشمالها.

وخلال الأشهر الأخيرة أعلنت جماعات عراقية بمسميات عدة شن هجمات على أهداف في إسرائيل ردا على الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وخلفت أكثر من 147 شهيد وجريح فلسطينيين إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الركام.

وفي الـ28 من شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعلن العراق عن تقديم مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تدين انتهاك إسرائيل “الصارخ” لأجوائه في هجومها على إيران.

وقبل ذلك بيومين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوم بمقاتلات حربية على إيران، التي قالت إنها تصدت بنجاح “لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد”، وأسفر الهجوم عن استشهاد 4 جنود ومدني واحد، حسب بيانات رسمية.

وجاء الهجوم الإسرائيلي على خلفية إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل، مطلع أكتوبر الماضي، عقب اغتيال تل أبيب إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران.

(وكالات)