سياسة | عربي | العراق

العراق يتطلع لانسحاب القوات التي تقودها أمريكا بدءا من سبتمبر

22 - يوليو - 2024

حجم الخط
0

بغداد:  قالت أربعة مصادر عراقية إن العراق يرغب في أن تبدأ قوات التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في الانسحاب بدءا من سبتمبر/ أيلول، وأن تنهي عمل التحالف رسميا بحلول سبتمبر أيلول 2025، مع احتمال بقاء بعض القوات الأمريكية بصفة استشارية جرى التفاوض عليها حديثا.

وقالت المصادر العراقية ومسؤولون أمريكيون إنه يجري مناقشة الموقف العراقي مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن هذا الأسبوع في قمة أمنية، وإنه لا يوجد اتفاق رسمي على إنهاء التحالف أو أي جدول زمني مرتبط به حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إفادة صحافية إن الجانبين يجتمعان في واشنطن هذا الأسبوع لتحديد كيفية نقل مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على أساس التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية، مضيفا أنه ليس لديه مزيد من التفاصيل.

وغزت القوات التي تقودها الولايات المتحدة العراق في عام 2003 وأطاحت بالرئيس السابق صدام حسين ثم انسحبت في عام 2011 لتعود في عام 2014 لقتال تنظيم الدولة الإسلامية على رأس التحالف.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مسؤول عسكري أمريكي: لم يتم استهداف أي قواعد أمريكية في العراق
23 - يونيو - 2025
البنتاغون يعترف بوجود أكثر من 2500 جندي أمريكي في العراق
24 - ديسمبر - 2024
فصائل عراقية: “جميع القواعد والمصالح الأمريكية ستكون هدفا لنا” في حال الهجوم على إيران
1 - أكتوبر - 2024
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية بها قوات أمريكية في بغداد
30 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية