العراق يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع تركمانستان لاستيراد الغاز

بغداد: أعلن وكيل وزارة النفط العراقية عزت صابر، الخميس، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع تركمانستان لاستيراد كميات من الغاز لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربائية وفق مذكرة تعاون من المؤمل التوقيع عليها قبل نهاية العام الجاري.

وقال وكيل وزارة النفط، في بيان صحافي الخميس، إن العراق يعمل على “تعزيز أفاق التعاون مع الدول الصديقة في مجال الغاز ومنها تركمانستان وأن وفداً حكومياً رفيعاً عقد اجتماعات مع المسؤولين في قطاع الغاز في جمهورية تركمانستان”.

وأوضح أن الاجتماعات أثمرت عن “الاتفاق مبدئياً على استيراد كميات من الغاز لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربائية وفق مذكرة تعاون يجري الإعداد لها لهذا الغرض ومن المؤمل التوقيع عليها قبل نهاية العام الجاري تتضمن الكميات المقترحة والأليات التي يتم اعتمادها بين البلدين”.

وأكد صابر أهمية هذا الاتفاق الذي يمثل خطوة متقدمة لتوسيع أفاق التعاون مع الدول المنتجة للغاز ومنها تركمانستان التي تعد أحد أهم الدول المنتجة للغاز في المنطقة والعالم.

ويقتصر العراق واردات الغاز منذ سنوات على الجانب الإيراني لسد حاجة البلاد لتشغيل المحطات الكهربائية العراقية.

ويعمل العراق على إيقاف استيراد الغاز من الخارج بحلول العام 2027 بعد أن يتم استكمال مشاريع استثمار الغاز المصاحب من الحقول النفطية بعد التوقيع على عقود من شركة توتال إينرجي الفرنسية وشركات صينية سعودية وقطرية.

(د ب أ)