العراق يحتج على انتهاك إسرائيل أجواءه خلال هجومها على إيران

بغداد: أعلن العراق صباح الإثنين، أنه تقدم بمذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، تدين انتهاك إسرائيل “الصارخ” لأجوائه في هجومها على إيران.

وقال متحدث الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان: “تقدّم العراق رسميا بمذكرة احتجاج إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي”.

وأوضح أن المذكرة “تضمنت إدانة الانتهاك الصارخ الذي ارتكبه الكيان الصهيوني بخرق طائراته المعتدية أجواء العراق وسيادته، واستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري”.

(الأناضول)