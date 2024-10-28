العراق يحتج على انتهاك إسرائيل أجواءه خلال هجومها على إيران

بغداد: أعلن العراق صباح الإثنين، أنه تقدم بمذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، تدين انتهاك إسرائيل “الصارخ” لأجوائه في هجومها على إيران.
وقال متحدث الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان: “تقدّم العراق رسميا بمذكرة احتجاج إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي”.
وأوضح أن المذكرة “تضمنت إدانة الانتهاك الصارخ الذي ارتكبه الكيان الصهيوني بخرق طائراته المعتدية أجواء العراق وسيادته، واستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري”.
(الأناضول)
على الشعب العراقي أن يتظاهر للمطالبة بخروج الجنود الأمريكان المجرمين من الأراضي العراقية…
(داعش والقاعدة) ذرائع تستخدمها أمريكا للاستيطان في الشرق الأوسط وحماية الصهاينة.. هكذا تلاعبت أمريكا بالعرب!
قادة العرب الأغبياء والمنافقون الفاسدون 🤑 يثقون بالمجرمين الأمريكيين، وعلى الشعب العربي أن يفهم ذلك. 😉
من يهن يسهل الهوان عليه. انشغلتم بالطائفية و تركتم الدفاع عن الوطن.
وماذا حول خرق الأجواء السورية للوصول إلى الأجواء العراقية، لماذا يصمت نظام الدكتاتور الفاسد بشار الأسد صمت الأموات؟ أليس هذا دليل آخر على تواطؤ هذا النظام المجرم مع إسرائيل؟
بشار الأسد..لانقدر علي مواجهة مع اسرائيل لأنها مواجهة مع امريكا انتهي بس انت عبي مابتفهم إلا بالملعقة يعطوها الك بتمك كرمال تفهم
احتجاج– لو كان من يحكم العراق لكان رد علي هذا العدوان —