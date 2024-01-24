العراق يحقق العلامة الكاملة… واليابان تصعد لدور الـ16 الآسيوي

الدوحة : حقق منتخب العراق العلامة الكاملة في دور المجموعات بكأس آسيا لكرة القدم 2023 في قطر بفوزه المثير على نظيره الفيتنامي 3 2/ اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الرابعة.

وتأهل منتخب اليابان إلى دور الستة عشر إثر فوزه على نظيره الإندونيسي 3 /1.

وحقق العراق ثلاثة انتصارات متتالية لينفرد بالصدارة برصيد تسع نقاط ويؤكد أحقيته في بلوغ الدور التالي.

وحل منتخب اليابان في المركز الثاني بست نقاط، مقابل ثلاث نقاط لإندونيسا في المركز الثالث، وظلت فيتنام بدون رصيد من النقاط بعد خسارتها في جميع مبارياتها الثلاث.

وعلى استاد جاسم بن حمد بنادي السد، قلب منتخب العراق تأخره بهدف إلى فوز مثير 3 2/ أمام فيتنام التي لعبت الشوط الثاني كاملا بعشرة لاعبين بعد طرد فان خانج خوات في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وتقدم منتخب فيتنام بهدف حمل توقيع فيت أنه بوي هوانغ في الدقيقة 42 لكن ريبين غريب سولاكا رد بهدف التعادل للعراق في الدقيقة 47 ثم سجل أيمن حسين الهدف الثاني لأسود الرافدين في الدقيقة 73 قبل أن يهدر اللاعب نفسه ضربة جزاء في الدقيقة 83، ثم رد جوين كوانغ هاي بهدف التعادل لفيتنام في الوقت بدل الضائع.

وفي الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع للمباراة تقمص أيمن حسين دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والثالث للعراق من ضربة جزاء.

وعلى استاد الثمامة، تقدم أياسي يويدا بهدف لليابان من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة ثم أضاف الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 52، وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة حيث سجله جوستين هوبنر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 88 ، قبل أن يحرز ساندي والش الهدف الوحيد لإندونيسيا في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

(د ب أ)



