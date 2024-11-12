العراق يختار 11 شركة للتنافس على عقد تشغيل ميناء الفاو الكبير

البصرة – رويترز: قال فرحان الفرطوسي، المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق، لرويترز أمس الثلاثاء إن العراق وضع قائمة مختصرة تضم 11 شركة شحن للتنافس على عقد تشغيل ميناء الفاو الكبير، ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن الفائزين في يناير/كانون الثاني 2025.

وتتضمن القائمة المختصرة شركات بينها «تشاينا ميرشانتس بورت غروب» الصينية و»إيفرغرين» التايوانية لشحن الحاويات و»سي.إم.إيه-سي.جي.إم» الفرنسية لنقل الحاويات والشحن و»ميديترينيان شيبينغ كومباني (إم إس سي)» و»أداني» الهندية و»إنترناشيونال كونتينر تيرمينال سيرفسيز «ومقرها الفلبين و»كوسكو» الصينية و»غلوبال شيبينغ» ومقرها الإمارات.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات الميناء في عام 2026.

وأكملت شركة «دايو إنجِنيرينغ آند كونستركشن» الكورية الجنوبية بناء خمسة أرصفة تم تسليمها لسلطات الموانئ العراقية يوم الخميس الماضي خلال حفل افتتاح حضره رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقال الفرطوسي إن من المتوقع أن يعمل ميناء الفاو بطاقته القصوى لاستقبال 3.5 مليون حاوية في عام 2028.

وميناء الفاو الكبير جزء من مجموعة مشروعات تهدف إلى إنشاء ممر نقل أقصر بين الشرق الأوسط وأوروبا، متجاوزاً قناة السويس.

ودشن العراق مشروعاً بقيمة 17 مليار دولار في عام 2023 لربط ميناء السلع الرئيسي على ساحله الجنوبي بالحدود مع تركيا عن طريق السكك الحديدية والطرق، وذلك بهدف إحداث تحول في اقتصاد البلاد الذي عانى من الحرب والأزمات على مدى عقود.

وقال الفرطوسي إن ميناء الفاو الكبير سيكون مركزاً محورياً لتحويل تجارة النقل العالمية نحو أوروبا عبر تركيا.