العراق يدرس ملفات ائتلاف شركات عالمية لمنح تراخيص تصميم وتشغيل مترو بغداد

بغداد – د ب ا: تدرس الحكومة العراقية ملفات وأوراق وجميع الإجراءات لمنح تراخيص استثمارية لإئتلاف شركات عالمية لتصميم وتشغيل مشروع مترو بغداد الذي سيغطي 85% من مدينة بغداد.

وقال ناصر الأسدي، مستشار رئيس الحكومة العراقية ، في تصريح لصحيفة «الصباح» الحكومية نشرته أمس الأحد إن الأيام المقبلة ستشهد منح الإجازة الاستثمارية لمشروع مترو بغداد حيث تجرى حالياً عملية تدقيق الأوراق وإكمال الإجراءات ومنح الاجازة الإستثمارية للفريق الفائز وأن العمل سيبدأ في المشروع بعد منح الإجازة للفريق الفائز.

وذكر أن مدة الانجاز المقر% من بغداد بطول 148 كيلومتراً موزعة على 64 محطة منها ثماني محطات للانتقال بين المسارات وأربعة معابر ستكون بين جانبي بغداد الكرخ والرصافة .

وأوضح الأسدي أن مسار المشروع سيغطي جميع الأماكن والمزارات والمناطق السياحية والجامعات ومراكز التسوق والوزارات الحكومية والدوائر المختصة والمستشفيات في بغداد وإلى مطار بغداد الدولي بمواصفات عالمية وبدون سائق بنسبة أمان عالية حيث سيكون القطار الواحد مكون من ست عربات سعة الواحدة 150 راكباً».

وكان العراق أعلن الشهر الماضي إنه إختار إئتلاف يضم شركات فرنسية وإسبانية وتركية إضافة إلى مصرف «دويتشه بانك» الألماني لتصميم وتشغيل مشروع قطارات مترو بغداد بكلفة تصل إلى 18مليار دولار.

ويعد مترو بغداد أول مشروع قطارات ينفذ في بغداد لفك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة نقل المواطنين في جانبي بغداد المكتظة بنحو 10 ملايين شخص.