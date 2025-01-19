العراق يدعم حكومة تمثل جميع المكونات في سوريا ويخطط لتوسيع تمثيله الدبلوماسي فيها

بغداد ـ «القدس العربي»: اعتبر مسؤول عراقي رفيع في وزارة الخارجية، أمس الأحد، ملف تحييد الفصائل الشيعية المسلحة بأنه «شأن داخلي» داعيا في الوقت ذاته إلى التمييز بينها وبين «الحشد الشعبي» الذي قال بأنه جزء من المنظومة الأمنية ويخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، فيما أشار إلى أن بلاده تعتزم رفع تمثيلها الدبلوماسي في سوريا، وتدعم تشكيل حكومة هناك تمثل جميع المكونات.

وذكر هشام العلوي، وكيل وزير الخارجية، أثناء مشاركته في «ملتقى الرافدين» الحواري، إن «العراق مهتم بحل المشكلات مع دول المنطقة بشكل ودي» مبينا أن «الاستقرار الاقليمي ضروري للاضطلاع بمشاريعه العملاقة مثل طريق التنمية وغيرها».

وعن الوضع في سوريا أفاد بأن بلاده تتعامل «مع السيناريو الأكثر تفاؤلا في سوريا، لكن في الوقت نفسه نستعد للسيناريو الأسوأ» لافتا إلى إنه «ليس صحيحا أن ننظر إلى علاقة العراق مع دولة بعينها من منظور علاقاته مع دولة أخرى».

وأضاف أن «العراق يسعى ضمن عقيدته في السياسة الخارجية، إلى إرساء التوازن في علاقاته مع دول الجوار، فضلا عن الدول الأخرى في العالم، لكن هذا ليس سهلا ويتطلب جهدا حقيقيا تعمل الوزارة على تحقيقه».

وأشار إلى أنه «نتعامل مع الواقع السوري الحالي انطلاقا من مصلحة العراق في المقام الأول، وندعم حكومة سورية تمثل كل الشعب السوري وتحترم خصوصية الأقليات».

وتابع: «بادرنا بإرسال ممثلين عن العراق، وسنعمل على توسيع التمثيل الدبلوماسي في سوريا».

وفما يخص الفصائل العراقية المسلحة، شدد على وجوب «التمييز بين هيئة الحشد الشعبي وبين بعض الفصائل الأخرى التي لا تنتمي إليه، لأن الأولى جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية والعسكرية وتأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة».

وبين أن «تحييد الفصائل التي تكون خارج نطاق الدولة هو شأن داخلي عراقي، والعراق هو المعني بتحييدها في ما يتعلق بسلوكها الخارجي».

يحدث ذلك فيما يجري القائم بأعمال السفارة الأمريكية الجديد في بغداد، دانيال روبنستين، سلسلة لقاءات مع المسؤولين العراقيين، بهدف بحث الأوضاع في المنطقة، وتحديات الأمن والاستقرار.

والتقى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أمس الأحد، بالدبلوماسي الأمريكي، وناقشا سبل تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية من خلال اتفاقية الإطار الاستراتيجي، بما يحقق مصلحة العراق وأمن واستقرار المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان، إن الأخير بارك لروبنستين، توليه مهام القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، كما جرى بحث «التطورات الإقليمية واتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتأكيد على تنفيذ بنود هذا الاتفاق واستمراره لضمان أمن مستدام في المنطقة». قبل ذلك، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن العراق يسند كل الجهود التي تفضي إلى بسط الأمن والاستقرار ومنع انتشار الصراعات.

جاء ذلك خلال استقباله روبنستين، واستعراض معه «العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها، والمضي بتنفيذ التفاهمات المشتركة، بما يصب في مصلحة البلدين، وتنامي الشراكة الثنائية في مختلف المجالات» حسب بيان حكومي.

الخارجية تعتبر تحييد الفصائل شأنا داخليا وتدعو لتمييزها عن «الحشد»

وشهد اللقاء «البحث في آخر تطورات المنطقة، والأوضاع في سوريا، والجهود المبذولة إقليميا ودوليا لاستدامة وقف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية وجنوب لبنان».

وأشار السوداني إلى أن «العراق يسند كل الجهود التي تفضي إلى بسط الأمن والاستقرار ومنع انتشار الصراعات، وأهمية اضطلاع الدول الكبرى والمنظمات الأممية بكامل دورها لمنع حروب الإبادة الجماعية، مثلما يشدد على سرعة إغاثة أهالي غزة، والعمل على إعادة إعمارها، بعد اتفاق وقف إطلاق النار».

أما وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، فأبلغ روبنستين، تطلع العراق لتعزيز التعاون الثنائي في ظل الإدارة الأمريكية المقبلة برئاسة دونالد ترامب. وخلال استقباله القائم بالأعمال الجديد للسفارة الأمريكية في بغداد، قدم حسين، تهانيه بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة، وبينما أكد عمق العلاقات العراقية ـ الأمريكية، أعرب عن تطلع العراق لتعزيز التعاون الثنائي في ظل الإدارة الأمريكية المقبلة.

وشهد اللقاء مناقشات معمقة حول العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض الأوضاع الإقليمية، لا سيما الوضع في سوريا، كما تطرق الجانبان إلى التطورات السياسية الراهنة والدور المحوري الذي تلعبه الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، في مسار الأحداث داخل سوريا، وفق بيان للخارجية.

وناقش الطرفان أيضا «مخرجات مؤتمر الرياض بشأن سوريا، الذي شهد مشاركة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، وأكدا أهمية متابعة التوصيات التي خرج بها المؤتمر».

وشدد حسين على أهمية «تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي».

إلى ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، بأن العراق لعب دورا كبيرا في وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، مبينا أن العراق تعهد في المشاركة بإعادة إعمار غزة ولبنان.

ذكر للوكالة الرسمية إن أن «القضية الفلسطينية حاضرة في كل مباحثات السوداني الخارجية» موضحا أن «العراق تعهد في المشاركة بإعادة إعمار غزة ولبنان، كما أنه كان أيضا من أوائل الدول التي قدمت المساعدات إلى غزة بشكل مباشر وإلى الضفة الغربية».

وبين العوادي، أن «رئيس الوزراء طرح إعلان تشكيل صندوق عربي إسلامي تضع فيه الدول العربية والإسلامية مساعدات بقدر ما تستطيع، وتشكل لجنة عربية إسلامية معينة، لتبدأ بإعادة إرسال الأموال وفق برنامج مخطط ومدروس».

وتتبنى الحكومة العراقية مواقف داعمة لشعوب فلسطين ولبنان وسوريا، وإسنادها إغاثيا وإعلاميا ودبلوماسيا، بعيدا عن الدور المسلح الذي تلعبه الفصائل. في السياق، أعلنت وزارة التجارة العراقية، قرب زيارة وفد عراقي إلى لبنان لتقديم المساعدات الغذائية والدوائية.

وقال وكيل وزير التجارة العراقي ستار الجابري في بيان إن «وفدا عراقيا سيزور لبنان الشقيق في اليومين المقبلين للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في إمكانية تقديم مساعدات عينية للبنان». وأشار إلى أن «الحكومة العراقية، وبمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء، اتخذت منذ بدء العدوان على لبنان وغزة سلسلة من الإجراءات العاجلة، تهدف إلى تغذية صندوق إعادة إعمار لبنان وغزة، وتقديم المساعدات اللازمة، والمشاركة في حملة إعادة إعمار ما تعرض للتدمير والخراب جراء العدوان».

وأوضح الجابري أن «مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسته وعضوية عدة جهات للإشراف على تسريع تقديم المساعدات العاجلة للشعب اللبناني، والتنسيق مع الحكومة اللبنانية بشأن آليات عمل هذه المساعدات الإغاثية، الغذائية، والدوائية، التي بدأت منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار».

تعكس هذه المبادرة، حسب المسؤول، «دور العراق في تعزيز التضامن العربي، حيث تسعى بغداد إلى دعم الشعوب المتضررة وتعزيز أواصر التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات الإنسانية».