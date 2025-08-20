العراق يدعو إلى موقف عربي ـ إسلامي لوقف حرب غزّة

بغداد ـ «القدس العربي»: دعا الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، إلى موقف عربي ـ إسلامي موحّد لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة المحاصر، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشيراً في الوقت عينه إلى سياسة الانفتاح والتوازن التي ينتهجها العراق بعيداً عن التصعيد.

واستقبل رئيس الجمهورية في قصر بغداد، عددًا من سفراء ورؤساء بعثات الدول العربية والإسلامية المعتمدة لدى العراق، حيث جرى استعراض مستجدات الأوضاع المحلية والدولية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتعميق الشراكات الثنائية والإقليمية.

وأكد رشيد، حسب بيان رئاسي، أن «العراق مقبل على تجربة انتخابية تُعدّ محطة أساسية في ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة»، مشيراً إلى أن «الجميع حريص على أن تجري هذه العملية بأعلى درجات الشفافية والنزاهة، وأن تُجسّد الإرادة الحرة للشعب العراقي وتطلعاته نحو مستقبل أفضل».

وأوضح أن «العراق يسير بخطوات ثابتة نحو التعافي، واضعًا الأمن والاستقرار في صميم أولوياته، مع التركيز على إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية، وتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل، ومواجهة التحديات القائمة لضمان حياة كريمة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات الأجيال القادمة».

كما بيّن «حرص العراق على توسيع شراكاته مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس الاحترام المتبادل، وتعزيز التعاون في المجالات التنموية المختلفة».

وأوضح أن «سياسة الانفتاح والتوازن التي ينتهجها العراق تقوم على بناء جسور الحوار والدبلوماسية الفاعلة بعيدًا عن التصعيد، عبر المسارات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يخفف من مناخ التوتر ويدعم رفاهية الشعوب ويعزز تطلعاتها نحو مستقبل آمن ومزدهر».

وسلط الضوء على «جهود رئاسة الجمهورية في العديد من الملفات والقضايا ذات الأولوية وإرسالها لعدد من مشاريع القوانين ذات التماس المباشر بحياة العراقيين إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها».

وفيما يخص موقف العراق من القضايا الدولية المهمة، وخصوصاً العدوان المتواصل على غزة، أوضح أن «المأساة الإنسانية هناك تستدعي موقفًا عربيًا وإسلاميًا موحدًا يتحمل مسؤولياته في اتجاه وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين»، لافتًا إلى أن «موقف العراق ثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره».

ودعا المجتمع الدولي «للاضطلاع بمسؤولياته لإيجاد مسار سياسي يعيد الحقوق ويضع حدًا لمعاناة المدنيين»، كما أشار إلى «الترحيب بعملية السلام الجارية في تركيا ووضع نهاية للقتال الدائر فيها منذ سنين طويلة».