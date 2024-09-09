العراق يدعو «بيكر هيوز» الأمريكية للاستثمار في مشاريعه النفطية والغازية

بغداد – د ب ا: دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني شركة «بيكر هيوز» الأمريكية إلى الاستثمار في مشاريع تطوير قطاع النفط والغاز في بلاده. وقال خلال اجتماعه مع لورينزو سيمونيلي رئيس مجلس إدارة شركة «بيكر هيوز» ومديرها التنفيذي « إن شركة بيكر هيوز تعد واحدة من أكبر أربع شركات في العالم متخصصة بالطاقة والخدمات النفطية».

وأكد «حرص الحكومة على تواجد شركة بيكر هيوز في العراق التي دعيت لتوسيع الاستثمار فيه، من خلال التعاون مع الحكومة أو مع القطاع الخاص في مجال النفط والغاز». وذكر» أن السوق العراقية باتت سوقا واعدة وأن الحكومة تخطط لمشاريع كبرى، ولاسيما المشاريع المدمجة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيمياويات» .

وقال رئيس الحكومة العراقية أن» طريق التنمية الذي ينفذ حالياً في العراق يتضمن مشاريع لنقل النفط والغاز والتأكيد على أهمية إنجاز المشاريع التي تعمل فيها الشركة في العراق، وخصوصاً حقل الناصرية النفطي الذي تستثمر فيه الشركة لاستخراج الغاز المُصاحب بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي المأمول إنجازه عام 2026».

من جانبه، أكد وفد شركة «بيكر هيوز» عن إلتزام شركتهم مع الحكومة، ورغبتها بالاستثمار في العراق في قطاعي النفط أو الغاز. وقال ناطق باسم الوفد أنهم جاءوا من أجل وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع إتفاقية إطارية استراتيجية مع وزارة النفط. كما أكد الوفد أن الشركة ستوقع مذكرة تفاهم في مجال الغاز والاستثمار في منصة الغاز التي سيتم إنشاؤها في ميناء الفاو الكبير والرغبة في تمويل بعض المشاريع في العراق.

وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قد كشف الأسبوع الماضي أنه يعتزم القيام بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاجتماع مع شركات أمريكية متخصصة بمجال النفط والغاز لجذب استثمارات جديدة في مجال النفط والغاز في البلاد.

من جهة ثانية أعلن وكيل وزارة النفط العراقية، باسم محمد خضير، أمس الإثنين أن العراق لديه طاقة متاحة من إنتاح النفط الخام تصل إلى خمسة ملايين و800 الف برميل يومياً لكنه حالياً محدد بإنتاح نحو أربعة ملايين برميل يومياً وفق محددات منظمة «أوبك» وحلفائها.

وقال خضير، خلال احتفالية معرض العراق للمشاريع النفطية وجولات التراخيص الثاني «ماضون بزيادة الطاقات الإنتاحية للنفط الخام والغاز وندعو الشركات العالمية لدخول منافسات جديدة لتطوير 15 حقلاً ورقعة استكشافية في مناطق وسط وجنوبي غربي العراق».

وأضاف «وفرنا كل الدعم للشركات الأجنبية العاملة في العراق وحققنا إنجازات كبيرة خلال عامين من عمر الحكومة العراقية الحالية وخاصة في مشاريع إنتاج الغاز لسد متطلبات الاستهلاك الداخلي وإيقاف عمليات استيراده من الخارج»ز

كما ذكر أن العراق ماضٍ بتطوير قطاع تكرير النفط الخام في اطار برنامج الحكومة العراقية من خلال إنشاء مصاف جديدة وزيادة الطاقات الانتاجية للمصافي الحالية».

وتشارك في دورة المعرض الجديدة عشرات الشركات العراقية والأجنبية.