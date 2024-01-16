 العراق يدين “العدوان” الإيراني على أربيل وسيتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن

لندن- “القدس العربي”: قالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، إن بغداد أدانت، اليوم الثلاثاء، “العدوان” الإيراني على أربيل، الذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين في مناطق سكنية، وذلك بعدما قال “الحرس الثوري الإيراني” إنه هاجم “مقر تجسس” إسرائيلياً في إقليم كردستان العراق.

وجاء في البيان أن الحكومة العراقية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا السلوك الذي تعتبره انتهاكاً لسيادة العراق وأمن شعبه، بما يشمل تقديم شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

تعرب حكومة جمهورية العراق عن إستنكارها الشديد وادانتها للعدوان الإيراني على مدينة أربيل المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية مما ادى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين. pic.twitter.com/kcIJNyKn7G — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) January 16, 2024

وأكد بيان الخارجية أن “القصف طال أماكن سكنية آمنة بصواريخ بالستية، ما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين”، كما أشار إلى مقتل رجل الأعمال الكردي بيشرو دزيي وعائلته بقصف منزله.

عاجل 🚨🚨🚨🚨🚨 🚨 إعلام إيراني 🚨 مقتل بيشرو دزيي صاحب شركة فالكون كروب وامباير المقرب من عائلة برزاني وشريك تجاري لإسرائيل في الضربة الصاروخية على مقرات الموساد في شمال العراق. pic.twitter.com/M14buaQbEg — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) January 15, 2024

وأضاف البيان: “حكومة جمهورية العراق تعدّ هذا السلوك عدواناً على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي، وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة، وتؤكد بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاههمن بضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن”.

قصف غير مسبوق بشدته تعرضت له منطقة طريق مصيف صلاح الدين في اربيل ربما استهدف المبنى الجديد للقنصلية الامريكية الموجود على الطريق الى جانب احياء سكنية

برداً وسلام على اربيل وسكانها pic.twitter.com/4xxbhPucXD — مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) January 15, 2024

(وكالات)