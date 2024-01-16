سياسة | دولي

 العراق يدين “العدوان” الإيراني على أربيل وسيتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن

منذ ساعة واحدة

لقطة شاشة لتغطية القصف الإيراني على أربيل- رويترز

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لندن- “القدس العربي”: قالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، إن بغداد أدانت، اليوم الثلاثاء، “العدوان” الإيراني على أربيل، الذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين في مناطق سكنية، وذلك بعدما قال “الحرس الثوري الإيراني” إنه هاجم “مقر تجسس” إسرائيلياً في إقليم كردستان العراق.

وجاء في البيان أن الحكومة العراقية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا السلوك الذي تعتبره انتهاكاً لسيادة العراق وأمن شعبه، بما يشمل تقديم شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأكد بيان الخارجية أن “القصف طال أماكن سكنية آمنة بصواريخ بالستية، ما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين”، كما أشار إلى مقتل رجل الأعمال الكردي بيشرو دزيي وعائلته بقصف منزله.

وأضاف البيان: “حكومة جمهورية العراق تعدّ هذا السلوك عدواناً على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي، وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة، وتؤكد بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاههمن بضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن”.

(وكالات)

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  1. يقول abuelabed:
    يناير 16, 2024 الساعة 8:11 ص

    على هامان يا فرعون.

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