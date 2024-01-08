العراق يرسل باخرة محملة بـ 10 ملايين لتر وقود إلى غزة

بغداد: أوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، الإثنين، أن الحكومة أرسلت باخرة محملة بـ 10 ملايين لتر من وقود السولار، لتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاع غزة.

وذكرت الوكالة أن الباخرة “بغداد” وصلت إلى ميناء سيناء البحري، قبيل التنسيق لإدخالها إلى قطاع غزة بالتعاون مع الجانب المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، لتلبية الطلب المتزايد في القطاع.

ويستخدم السولار بشكل رئيس في أغراض توليد الطاقة والتدفئة مع دخول فصل الشتاء.

ولم تشر الوكالة لنقل الوقود من عدمه إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، واكتفت بالإشارة إلى التنسيق مع الجانبين المصري والفلسطيني لتسلم الكمية، بينما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات المصرية أو الهلال الأحمر الفلسطيني.

ووفق بيانات سلطة الطاقة الفلسطينية، يبلغ متوسط حاجة غزة الشهرية من السولار اللازم لتوليد الكهرباء، نحو 12 مليون لتر، منها 3 ملايين لتر شهريا لمشافي القطاع لغرض توليد الكهرباء.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد 22 ألفا و835 شهيدا و58 ألفا و416 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)