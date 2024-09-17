العراق يرسل فرقا طبية إلى لبنان بعد انفجار أجهزة الاتصال

بغداد: اعلن العراق الثلاثاء إرسال فرق طبية لمساعدة لبنان الذي تعرض لموجة انفجارات متزامنة لأجهزة اتصال طاولت خصوصا مئات من عناصر حزب الله الموالي لإيران، مبديا قلقه من “توسيع دائرة الحرب” في المنطقة.

ولم تعلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هذه الانفجارات التي خلفت 9 شهداء ونحو 2800 جريح بحسب وزارة الصحة اللبنانية، علما أن حزب الله حملها “المسؤولية الكاملة” وتوعد بالرد.

ونددت الحكومة العراقية في بيان بـ”الهجوم الصهيوني السيبراني الذي أدّى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين”.

وأضاف البيان إن “هذه الأحداث، بجانب التهديدات والاعتداءات الأخرى المستمرة التي يرتكبها الكيان الغاصب، والتهديد بشنّ حرب واسعة على لبنان، هي أمور تستدعي تدخلا دوليا عاجلا من أجل منع انزلاق الأوضاع نحو توسيع دائرة الحرب”.

وتابع أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني “وجه بإرسال الطواقم الطبية العراقية وفرق الطوارئ إلى لبنان لتقديم المساعدة العاجلة وبالسرعة الممكنة، للتخفيف من آلام المصابين من الأبرياء المدنيين”.

(وكالات)