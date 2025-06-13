العراق يرفع شكوى لمجلس الأمن الدولي لاستخدام إسرائيل أجواءه في ضرب إيران

بغداد: أعلن العراق الجمعة رفع شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد اسرائيل التي اتهمها باستخدام أجوائه في ضرب إيران في ما وصفه بأنه “تجاوز لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

ودانت وزارة الخارجية العراقية في بيان “قيام الكيان الإسرائيلي بخرق الأجواء العراقية واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكرية في المنطقة”.

وأضافت “هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق وتجاوزا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وطالبت “مجلس الأمن … باستخدام صلاحياته لردع الكيان الإسرائيلي ومنعه من تكرار مثل هذه الانتهاكات، وضمان احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها”.

أعلن العراق فجر الجمعة إغلاق مجاله الجوي وتعليق حركة الطيران في كلّ أنحاء البلاد بعدما أعلنت إسرائيل أنّها شنّت غارات جوية ضد مواقع نووية وعسكرية في إيران.

وقالت مصادر أمنية لفرانس برس إن ثلاثة صواريخ وقعت منذ الفجر في العراق، أحدها في محافظة ديالى (وسط) لم ينفجر فيما تسبب الاثنان الآخران في محافظة ذي قار (جنوب) بحفرة عمقها أربعة أمتار.

وتعليقا على الوضع في إيران، دان المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الجمعة في بيان “الجريمة التي ارتكبها الكيان المحتلّ لفلسطين”، مطالبا “المجتمع الدولي بالضغط على هذا الكيان المعتدي وعلى داعميه لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات”.

(أ ف ب)