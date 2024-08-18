العراق يستدعي القائم بأعمال السفارة البريطانية

إسطنبول: استدعت الخارجية العراقية القائمة بأعمال السفارة بريطانيا روث كوفيرال وسلمتها مذكرة احتجاج على خلفية تصريحات أدلى بها سفير لندن لدى بغداد، والمتواجد حاليا خارج البلاد، ستيفن هيتشن.

وقال بيان للخارجية العراقية، الأحد، إن الوزارة استدعت القائمة بأعمال سفارة بريطانيا لدى بغداد روث كوفيرال، بسبب تواجد السفير خارج العراق، وسلمتها مذكرة احتجاج إثر تصريحات أدلى بها السفير، اعتبرها العراق تدخلا بالشأن الأمني والسياسي الداخلي.

وأشار البيان إلى أن تصريحات هيتشن “تعكس صورة قاتمة عن العراق حكومة ومكونات وتعد خروجا عن المهام الدبلوماسية المناطة بالسفير”.

وشددت بغداد خلال الاستدعاء على ضرورة الانفتاح على التجربة العراقية من زاوية المصالح المشتركة وتجنب ما يخالف الرؤية الجادة التي تعمل عليها حكومة العراق ومؤسساتها الدستورية، بحسب البيان نفسه.

والخميس الماضي قال السفير البريطاني خلال مشاركته في برنامج حواري بثته شبكة “رووداو” الإعلامية (مستلقة مركزها أربيل)، وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، إن المليشيات الخارجة عن نطاق الدولة قد تورط العراق في مشاكل دولية أو حتى قد تجرها إلى حرب.

واعتبر هيتشن ذلك “نقطة ضعف تسبب هشاشة بالدولة، ما دفع الخارجية العراقية للاحتجاج على التصريحات التي اعتبرتها مساساً بالشأن الداخلي للعراق”، وفق ذات المصدر.

(الأناضول)