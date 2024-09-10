العراق يستقبل بزشكيان اليوم ويعلن إغلاق 80 مقرا للأحزاب الإيرانية المعارضة

بغداد ـ «القدس العربي»: يستعدّ المسؤولون العراقيون في العاصمة بغداد، لاستقبال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الذي من المقرر أن يُجري زيارة إلى العراق، اليوم الأربعاء، تستمر يومين تشمل خمّس مدن عراقية، في أول زيارة خارجية للمسؤول الإيراني الرفيع منذ توليه المنصب في تموز/ يوليو الماضي.

ويترأس بزشكيان الذي يزور العراق تلبية لدعوة رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، وفداً إيرانياً رفيعاً، بهدف التوقيع على جمّلة مذكرات تفاهم بين البلدين، تشمل جوانب السياسة والأمن والاقتصاد وغيرها.

وحسب السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، فإن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيزور بغداد والبصرة وإقليم كردستان العراق، خلال زيارته المرتقبة.

وأضاف لمواقع إخبارية إيرانية: «تأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة السوداني بهدف توسيع وتعزيز العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية».

وذكر بأنه سيتم خلال هذه الزيارة «التشاور في الملفات الثنائية والتعاون الدولي والإقليمي وآخر التطورات في غرب آسيا» لافتاً إلى أن السوداني سيكون في استقبال الرئيس الإيراني «في أول زيارته، ومن ثم سيلتقي ويتشاور مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد».

وأوضح أنه «سيتم عقد اجتماع عمل للوفدين الإيراني والعراقي برئاسة بزشكيان والسوداني» مؤكداً إن رئيس بلاده «سيلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، ومن ثم سيشارك في عشاء يقام بدعوة من نائب رئيس مجلس النواب العراقي. ويشارك في هذه المأدبة عدد من المسؤولين العراقيين وأشخاص آخرون من مختلف الأطياف الدينية والسياسية والعرقية».

وحسب الدبلوماسي الإيراني فإنه «سيتم خلال هذه الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين مسؤولي البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والبريدية والاتصالاتية والزراعية والفنية والرياضية» مشيرا إلى أن «بزشكيان سيزور محافظة البصرة، التي تعد العاصمة الاقتصادية للعراق».

وواصل: «من المحتمل أن يتم البدء في العديد من المشاريع الاقتصادية خلال الزيارة إلى البصرة».

وحول ما إذا سيتوجه الرئيس الإيراني إلى أربيل خلال زيارته إقليم كردستان، قال السفير الإيراني: «يجري التخطيط لزيارة رئيس الجمهورية لهذه المنطقة».

وذكر أنه من المرجح أن تستمر زيارة الرئيس الإيراني للعراق يومين، «حيث سيزور خلالها العتبات المقدسة أيضا».

وسبق أن كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أول أمس، أن الاستقرار الأمني في المنطقة هو محور زيارة بزشكيان الى العراق.

وأفاد كنعاني خلال مؤتمر صحافي حول زيارة الرئيس الإيراني إلى بغداد، إنه «تعتبر الزيارة الخارجية الأولى للرئيس إلى العراق مؤشرا على أهمية العلاقات بين البلدين، مما يتيح فرصة لتعميق العلاقات».

يزور 5 مدن… ويوقع مذكرات تفاهم… و«الاستقرار الأمني في المنطقة» محور محادثاته

واعتبر أن «الدولتين لديهما ايمان بتوفير الأمن على طول الحدود المشتركة، وسيستمر التعاون بين البلدين في إطار الاتفاقية الأمنية» منوهاً أن «الاستقرار الأمني في المنطقة هو محور هذه الزيارة».

وأكد كنعاني أن «زيارة بزشكيان إلى العراق ستكون فرصة لتوفير فرص تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين في مختلف المجالات» لافتاً إلى أنه «ستكون هذه الرحلة فرصة لتوفير أرضية لتعزيز العلاقات الودية والأخوية بين البلدين في مختلف المجالات».

ويتفق المسؤولون الإيرانيون على أن أمن العراق هو أمن لإيران، وإن البليدين يعتبران الأمريكيان والصهاينة أعداءً مشتركين.

وفي أول ظهور إعلامي بعد تسلمه وزارة الخارجية الإيرانية، قال الوزير عباس عراقجي في لقاء مع إحدى المحطات التلفزيونية العراقية، إن «اختيار بزشكيان العراق كأول بلد يزوره يعكس عمق العلاقات الأخوية بيننا» مبيناً إن «العراق بالنسبة لإيران أكثر من بلد جار، وهو بلد صديق وشقيق وتربطنا مشتركات كثيرة».

ووفق عراقجي الذي ظهر على محطة «الفرات» المملوكة لعمار الحكيم، فإن «الزيارة ستبدأ من بغداد، وتشمل البصرة وأربيل، وزيارة النجف وكربلاء على جدول الأعمال» مستدركاً بالقول: «سعداء بما أتخذه العراق من إجراءات ضد جماعات تستهدف إيران من الاراضي العراقية».

وأشار المسؤول الإيراني إلى مشاورات مستمرة بين بلاده والعراق حول «التنفيذ الأمثل للاتفاق الأمني المبرم عام 2021» مؤكداً: «نسير مع العراق في الطريق الصحيح لضبط الحدود والتصدي للجماعات المخربة».

ورحّب بـ«مبادرات العراق للتوسط في خفض التوترات بالمنطقة، ونقدر احتضانه (5) جولات مفاوضات بين إيران والسعودية» معبراً عن رغبة بلاده في «رؤية العراق يتطور وينمو ويكون مرفهاً وقوياً على حدودنا وأي مشروع اقتصادي يحقق هذا الهدف يحظى بدعمنا».

وزاد: «نتابع عن كثب مستجدات طريق التنمية العراقي، ويفترض أي مشروع اقتصادي له تأثيرات إقليمية أن تكون حوله مشاورات وتبادل وجهات النظر بين البلد ودول المنطقة» منوهاً بأن «اصدقائنا في العراق يعرفون التبعات الخطيرة لاستمرار التواجد الامريكي في المنطقة ويعرفون موقفنا بشكل جيد».

كما عبّر عن سروره بإقرار البرلمان العراقي «قانون خروج القوات الاجنبية من البلاد، ونأمل ان يتحقق ذلك بشكل كامل».

وبشأن ملف المياه، أشار الوزير الإيراني إلى أن «الخلافات بين بغداد وأنقرة حول المياه تختلف كماً ونوعاً عن الخلافات بين طهران وبغداد، وإيران هي مصدر لأقل من 7٪ من المياه التي تدخل العراق» مبيناً إن «إيران تعاني أيضاً من مشكلة الجفاف، ونرغب بتفعيل دبلوماسية المياه، وتحويلها من موضوع للنزاع الى موضوع للتعاون».

واعتبر أيضاً أن «الأمن والاستقرار في العراق هو أمن واستقرار لإيران، وعدونا مشترك وهو الكيان الصهيوني».

في السياق، ذكر مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، أمس الثلاثاء، إن السلطات في البلاد أغلقت نحو 80 مقرا للأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة التي كانت موجودة في الحدود المحاذية لإيران من جهة إقليم كردستان، كاشفا عن تسليم الاسلحة الثقيلة لتلك الاحزاب الى قوات البيشمركه.

وقال في تصريح للتلفزيون الايراني الرسمي: «أغلقنا 77 مقراً للمعارضة الكردية الإيرانية على الحدود المشتركة وسلمنا المقرات إلى قيادة حرس الحدود».

وأضاف أنه «تم نقل أعضاء هذه الجماعات إلى 6 مخيمات، 4 في أربيل واثنان في السليمانية» لافتاً إلى إن «العمل جارٍ من أجل التنسيق مع الأمم المتحدة لإعادة توطينهم في بلد ثالث».

كما أشار إلى تسليم الأسلحة الثقيلة لتلك الأحزاب إلى قوات البيشمركه، مشيدا بـ«تعاون إقليم كردستان بهذا الملف» والذي وصفه بـ«الجيد للغاية».

وعن المقرات التي تم إخلاؤها وتسليمها إلى قوات حرس الحدود العراقي، قال مستشار الأمن القومي، إن «المقرات التي لا يمكننا إرسال حرس الحدود إليها تم تفجيرها لكي لا تكون ممرا لتهريب المخدرات ومقرا لتمركز بعض المجاميع المسلحة».