العراق يستهل مشواره في الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية لكأس العالم بالفوز على عُمان

بغداد: استهل المنتخب العراقي مشواره في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا والمكسيك وكندا، بالفوز على ضيفه العماني 1 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية.

وسجل أيمن حسين هدف المباراة للمنتخب العراقي في الدقيقة 13.

وشهدت المباراة تعرض أرشد العلوي لاعب منتخب عمان للطرد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وأقيمت مباراة أخرى في نفس المجموعة بين منتخبا كوريا الجنوبية وفلسطين، انتهت المباراة بالتعادل السلبي، وتقام مباراة أخرى بين المنتخبين الكويتي والأردني.

وبادر منتخب العراق إلى الهجوم منذ وقت مبكر بفضل تحركات الموهوب علي جاسم وإبراهيم بايش ويوسف أمين والاعتماد على قدرات أيمن حسين في خط الهجوم، حيث شكل الرباعي خطورة كبيرة في الكثير من الأحيان.

ونجح أصحاب الأرض في ترجمة أفضلية البداية حينما لعب علي جاسم لتنفيذ ركلة ركنية، ليوجهها أيمن حسين بضربة رأس في الشباك في الدقيقة .13

ساهم الهدف المبكر في فرض سيناريو خاص للقاء حيث اكتسب المنتخب العراقي الثقة أكثر، في حين حاول لاعبو المنتخب العماني امتصاص ضغط الفريق المضيف والتحرر أكثر من المناطق الدفاعية أملا في تعديل النتيجة.

وتألق الحارس العراقي جلال حسن في التصدي لتسديدة خطيرة جاءت بواسطة عصام الصبحي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 25، ليمنع هدفا محققا للمنتخب العماني.

وبمرور الوقت انحصر اللعب في وسط الملعب، لكن المنتخب العراقي أهدر محاولة خطيرة في الدقائق الأخيرة، لكن أيمن حسين سدد كرة ضعيفة أمسك بها الحارس في الدقيقة .39

كما عاد أيمن حسين إلى المحاولة من جديد حينما تسلم كرة من خارج منطقة الجزاء ثم سددها قوية مرت بجوار القائم الأيسر، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ورد المنتخب العماني بمحاولة أخرى بعد دقيقتين عن طريق أحمد الخميسي، الذي سدد كرة علت عارضة مرمى جلال حسن، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي 1 / صفر.

بحث المنتخب العماني عن الرد منذ بداية الشوط الثاني، حيث استغل عبدالرحمن المشيرفي خطأ الحارس جلال حسن في التمرير، ليتسلم الكرة ويسددها من خارج منطقة الجزاء لكن حارس العراق عوض ذلك بإبعادها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 48، فيما تصدى حارس العراق لمحاولة جميل اليحمدي بعد ذلك بدقيقتين.

ولم تشكل هجمات المنتخب العماني أي خطورة تذكر بسبب التنظيم الدفاعي المميز للعراق الذي أحكم المنافذ المؤدية إلى مرماه عبر توفير كثافة عددية، فجاءت تسديدة العماني عبدالله فواز من خارج منطقة الجزاء تصدى لها بنجاح جلال حسن في الدقيقة 88 لتكون من ضمن المحاولات العمانية التي لم تفلح في تعديل النتيجة.

ومرت الدقائق سريعة على المنتخب العماني الذي افتقد خدمات لاعبه أرشد العلوي الذي تلقى البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي الحمراء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز العراق 1 / صفر.

(د ب أ)