العراق يطرح استثمارات بمليارات الدولارات لبناء 5 مدن جديدة

بغداد: أعلن العراق، اليوم الإثنين، طرح استثمارات تشييد أكثر من 200 ألف وحدة سكنية على مساحة تزيد عن 26 ألف دونم في خمس محافظات عراقية.

وقال بنكين ريكاني وزير الإسكان والإعمار، للصحافيين اليوم، إن “هيئة الاستثمار الوطنية بالتعاون وزارة الإسكان والإعمار نفذت اليوم جولة تقديم العطاءات لبناء خمس مدن بطراز ومواصفات حديثة موزعة على محافظات بغداد وكربلاء والانبار ونينوى وبابل يتم تنفيذها من شركات رصينة ذات قدرات مالية كبيرة”.

وذكر أن “كلفة بناء هذه المدن تقدر بمليارات الدولارات حيث من المنتظر أن تنتهي المرحلة الأولى من هذه المدن في غضون عامين فيما سيتم إتمام المدن الأخرى وفق التوقيتات المحددة في صيغة العطاء”.

ويحتاج العراق إلى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن في البلاد حيث تعمل الحكومة الحالية على جذب استثمارات أجنبية بهذا الاتجاه.

(د ب أ)