العراق يطلق الأعمال التنفيذية لتوسيع محطتي كهرباء بالتعاون مع «سيمنس» الألمانية

بغداد – د ب أ: أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أمس الإثنين إطلاق الأعمال التنفيذية لمشروعي توسعة محطتي غاز الحيدرية والنجف لتوليد الطاقة الكهربائية بالتعاون مع شركة «سيمنس» الألمانية.

وأكد السوداني، خلال احتفالية أقامتها وزارة الكهرباء أمس أن هذه المشاريع هي ضمن الاتفاق الإستراتيجي مع شركة «سيمنس» الألمانية الذي يتضمن مرحلتين الأولى لثلاث محطات في النجف وكربلاء وبغداد، والمرحلة الأخرى تتضمن محطتين في البصرة وديالى بسعة إجمالية تصل إلى 7500 ميغا وات. وشدد على أهمية هذه المشاريع للمنظومة الكهربائية وبالأخص لمحافظة النجف التي تواجه نقصا في التجهيز قياسا بمستوى الأحمال الكهربائية .

وقال السوداني إن الحكومة وضعت الخدمات ومنها الكهرباء وإصلاحها وتحسينها في مقدمة مستهدفاتها والعمل على توفير الوقود واستثمار الغاز المصاحب، ورفع كفاءة قطاعي النقل والتوزيع وكذلك تحسين سياقات العمل وتضمين موديل اقتصادي مشجع ونافع لمصلحة الإنتاج والمواطن .

وأشار السوداني إلى أن سياسة الاستهلاك الخاطئة تحتاج مراجعة لأنها تؤثر على أداء المنظومة والعمل على الشراكة مع الشركات الرصينة ذات الكفاءة التي أثبتت فاعليتها، وأن هذه المشاريع ستساهم في فك الاختناقات عن المنظومة وتوزيع الإنتاج والمناقلة.

ويواجه العراق نقصاً كبيرا في إنتاح وتوزيع الطاقة الكهربائية جراء السياسات الخاطئة في التعاقد مع الشركات العالمية لبناء محطات جديدة إضافة للحروب التي خاضتها البلاد مع الجماعات المسلحة خلال العقدين الماضيين.