العراق يعزز إنتاج المكثفات مع مشاريع التقاط الغاز المُصاحِب

دبي – رويترز: أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط في بيان أن البلاد شهدت زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي ومشاريع التقاط الغاز المُصاحِب.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان أمس الأربعاء إن هذه المبادرات التي تهدف إلى تقليل حرق الغاز المُصاحِب وتلبية الطلب المحلي أدت إلى توفر كميات كبيرة من المُكَثَّفات تصل إلى نحو 160 ألف برميل يومياً.

و المُكَثَّفات عبارة عن نفط خفيف للغاية تتم معالجته بشكل أساسي في وحدات التقسيم لإنتاج النافتا الخام لصناعة البتروكيماويات أو للاستخدام كمخفف للنفط الخام الثقيل.

وحسب البيان فإن معظم المُكَثَّفات المنتجة يتم خلطها بالنفط الخام لتحسين مواصفاتها.

ويشكل ارتفاع إنتاج المُكَثَّفات خطوة مهمة في جهود العراق لتحسين موارده من الطاقة وتقليل الأثر البيئي من خلال تحسين التقاط الغاز واستغلاله.