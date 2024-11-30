السوداني والأسد يبحثان آخر التطورات.. والعراق يعلن إغلاق حدوده بشكل كامل مع سوريا- (تدوينة)

بغداد: أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع رئيس النظام السوري بشار الأسد ركز على بحث تطورات الأوضاع الجارية في سوريا، والتحديات الأمنية التي تواجهها، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد السوداني خلال الاتصال “أن أمن سوريا واستقرارها يرتبطان بالأمن القومي للعراق، ويؤثران في الأمن الاقليمي عموما، ومساعي ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط”، حسب بيان للحكومة العراقية.

كما ناقش الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.

وسبق ذلك إعلان الفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة في العراق إغلاق حدود بلاده بشكل كامل، تزامنا مع الأحداث التي تشهدها الجارة سوريا.

وقال المحمداوي في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “واع”، إن “الحدود العراقية مغلقة بشكل كامل”.

وأشار إلى أن القوات العراقية ملتزمة بأوامر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما يتعلق بحماية البلاد.

ويأتي الإعلان العراقي على خلفية تطورات متسارعة تشهدها الساحة السورية المجاورة إثر تقدم ميداني كبير لقوات المعارضة، لا سيما في محافظة حلب.

واندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتقدمت قوات المعارضة بسرعة في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على عدة مناطق في ريف إدلب.

ودخلت القوات المعارضة حلب عصر الجمعة، ومن ثم واصلت التقدم مساء لتسيطر على أجزاء واسعة من المدينة.

وسيطرت الفصائل على ساحة سعد الله الجابري في مركز المدينة، فضلا عن مبنى المحافظة ومراكز الشرطة، وقلعة حلب.

وبسطت فصائل المعارضة سيطرتها على محافظة إدلب كامل، السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون.

(الأناضول)