العراق يعلن إلغاء رخصة عمل قناة “إم بي سي” السعودية لمخالفتها لوائح البث الإعلامي

بغداد: قرر العراق، اليوم السبت، إيقاف عمل مكتب قناة “إم بي سي” السعودية في العراق وإلغاء رخصة العمل الممنوحة لها من قبل هيئة الإعلام والاتصالات لمخالفتها لوائح البث الاعلامي.
ذكر بيان لمجلس المفوضين في هيئة الاعلام والاتصالات العراقية أن هذا القرار يأتي “إنطلاقا من واجبنا الموكل الينا بموجب القوانين والتشريعات في تنظيم قطاع الاعلام ومنع التجاوزات وردع المخالفين للقيم الوطنية والآداب العامة”.
وأوضح البيان “وبالنظر لانتهاك قناة إم بي سي الفضائية للوائح البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة وتطاولها على الشهداء قادة النصر وقادة المقاومة الأبطال الذين يخوضون معركة الشرف ضد الكيان الصهيوني الغاصب فإننا نؤكد على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وإيقافها عن العمل في العراق وإلغاء رخصة العمل الممنوحة لها” .
وكان متظاهرون عراقيون قد اقتحمو فجر اليوم السبت مبنى مقر قناة إم بي سي ببغداد وقامو بحرق المبنى وتدمير محتوياته بعد بث مواد إخبارية تسئ إلى قادة المقاومة الإسلامية في العراق ولبنان وفلسطين وإيران.
(د ب أ)
حيا الله أحرار العراق يا رفاق وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم جميعا بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم جميعا شر انتقام وسيزلزل عروش كل خوان أثيم باع الدم الفلسطيني الزكي الطاهر الذي يسقي فلسطين منذ 1919 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀🐒
يمكن أن تحول ايران فشل اذرعها ضد اسرائيل الى حرب ضد البلدان السنية ، يجب التنبه لهذا الخطر كذلك.
هذا خطر موجود في عقول المنهزمين فقط لا غير.
سطر تحت النقطة وخط تحت السطر يا أبا عمر.
غريب أمركم، القضية هي ان بلدا سنيا هو فلسطين المحتلة ترتكب فيه إبادة جماعية وجرائم كبرى اكثر من خمسين ألف شهيد ومئة الف جريح والاف المفقودين ودمار شامل ، أين هي الدول السنية التي فيها اكثر من مليار ونصف مليار مسلم وهل من يساند غزة مهما كان دينه يشكل خطرا على الدول السنية ، لماذا تنشرون مثل هذه الأفكار التي تتقاطع مع نظرة الكيان الغاشم وتريدون خلق اعداء وهميين للتغطية عن جرائمه !!!!!
ذراع حزب الله تهزم جيش الصهاينة شمالا، و ذراع حماس و الجهاد تسطران أجمل عناوين الشرف و البطولة جنوبا، و ذراع أنصار الله ختمت البحر الأحمر بخواتيم العروبة، و ذراع المقاومة العراقية تلفح الصهاينة في ايلات تارة و في الجولان تارة… حيا الله أخوكم طارق المغربي السني العربي من أمام شاطئ أكادير