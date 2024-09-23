العراق يعلن عن جسر جوي وبري لنقل مساعدات إلى لبنان- (بيان)

بغداد: أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء الاثنين، عن جسر جوي وبري لنقل المساعدات وتسهيل إرسال الوقود إلى لبنان، على خلفية تعرض الأخيرة لغارات إسرائيلية مكثفة.
وخلال الساعات الفائتة، تعرضت مناطق بشرق وجنوب لبنان إلى غارات إسرائيلية عنيفة، أسفرت عن استشهاد 274 شخصا بينهم أطفال ونساء ومسعفون، وإصابة أكثر من ألف شخص، في حصيلة غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية.
وعقب الغارات الإسرائيلية، ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن عن “جسر جوي وبري لنقل المساعدات وتسهيل إرسال الوقود إلى لبنان لتشغيل محطّات الكهرباء التي تحتاجها المستشفيات والمؤسسات الخدمية”، وفق بيان لمكتب السوداني.
وأضاف السوداني: “أبوابنا مفتوحة لاستقبال الجرحى والمصابين في المستشفيات العراقية، وبذل كل ما يعزز صمود لبنان أمام ما يتعرّض له من اعتداءات وجرائم إرهابية على يد الإجرام الصهيوني”.
(الأناضول)
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