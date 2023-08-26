العراق يعمل على رفع إنتاج الغاز إلى 300 مليون قدم مكعب في حقل بن عمر

بغداد: تعمل شركة عراقية على رفع سقف إنتاج الغاز إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا في حقل بن عمر بمحافظة ميسان 400/ كم جنوب شرقي بغداد/.

وقال منير بو عزيز المستشار في شركة “ربان السفينة” العراقية، لصحيفة “الصباح” الحكومية الصادرة السبت، إن “شركة ربان السفينة تعد الأولى عراقيا التي تنافس في جولات التراخيص لتطوير القطاع النفطي في العراق وتقوم بتشغيل مشروع غاز حقل بن عمر في محافظة ميسان لتحقيق استثمار أفضل للغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط الخام”.

وذكر أن معدلات إنتاج النفط الخام في حقل بن عمر حاليا عند مستوى 50 ألف برميل يوميا وهناك رغبة حكومية للصعود به إلى مستوى 600 ألف برميل يوميا وهذه الزيادة ستكون متزامن مع إنتاج النفط واحتجاز الغاز في حقل بن عمر بصورة مريحة للعراق”.

وينتظر أن تنطلق في بغداد منتصف الشهر المقبل فعاليات مؤتمر ومعرض للتعريف بخطط العراق لإطلاق جولة تراخيص جديدة لاستثمار النفط والغاز ستستقطب كبريات الشركات العالمية لدعم خطط العراق لإنتاج الغاز وسد متطلبات الاستهلاك المحلي لإنتاج الطاقة الكهربائية وإيقاف عمليات الاستيراد بحلول العام 2027.

(د ب أ)