العراق يعيد افتتاح مصفاة في بيجي بعد إغلاقها لأكثر من 10 سنوات

■ دبي/بغداد وكالات: أعاد العراق أمس الجمعة افتتاح مصفاة الشمال في بيجي بعد إغلاقها لأكثر من عشر سنوات نتيجة أعمال عنف وفوضى توالت بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 وحالت دون إمكانية تشغيل واحدة من أهم منشآت الطاقة في البلاد.

كان البعض يأملون أن يؤدي إسقاط صدام حسين إلى إرساء الاستقرار ودعم الازدهار في أحد أكبر منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» بعد سنوات من إدارة اقتصادية سيئة ومغامرات عسكرية أضرت بالبلاد.

لكن العراقيين عانوا، بدلاً من ذلك، من تمرد وحرب طائفية أعقبها نشاط تنظيم القاعدة في البلاد وظهور تنظيم الدولة الإسلامية الأمر الذي ترتب عليه مقتل عشرات الآلاف.

ومجمع بيجي من بين أبرز ضحايا حالة الفوضى، إذ مثل منطقة محورية في صراع امتد لشهور بين قوات الأمن وجماعات مسلحة.

وبسط تنظيم القاعدة قدراً كافياً من السيطرة على منطقة بيجي مكنه من ترهيب العاملين بالمصافي وسلب منتجات التكرير ثم بيعها إلى الدول المجاورة، واستخدام الأرباح في تمويل أنشطته.

وأغلقت المصفاة في عام 2014 عندما استولى عليها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» بعد أن سيطروا على مناطق تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد. ونهب تنظيم الدولة الإسلامية أيضاً النفط والمنتجات البترولية من المناطق الخاضعة لسيطرته في محاولة لإنشاء إمبراطورية إسلامية مكتفية ذاتيا.

وتبلغ طاقة المصفاة 150 ألف برميل يومياً بعد إعادة تشغيلها، مما يرفع الطاقة الإجمالية لمجمع بيجي إلى 290 ألف برميل يومياً.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مراسم إعادة الافتتاح إن العراق يستهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية منتصف العام المقبل.

ورحّب في كلمة بهذا «المنجز المهم»، معتبراً أن تحقيقه عبارة عن «خطوة مهمة ومتقدمة بطريق إعلان العراق…بعد إكمال باقي المشاريع في موعد أقصاه منتصف 2025…الانتهاء من استيراد المشتقات النفطية».

وأضاف السوداني في كلمته التي بثّت عبر القناة العراقية الرسمية خلال حفل افتتاح المصفاة «تعلمون للأسف العراق هذا البلد المعروف بثروته النفطية ينتج 4 ملايين برميل يومياً، يستورد المشتقات النفطية».

وقال السوداني إن المصفاة بدأت بالعمل منذ كانون الأول/ديسمبر، لكن أرجئ الافتتاح الرسمي في انتظار أن تعمل المصفاة «بشكل كامل ومستقر».

وشكّلت بيجي ومنطقتها التي تبعد 200 كلم من بغداد، مركزاً للصناعة في العراق، مع اشتمالها على العديد من محطات التكرير والمحطات الحرارية وسكك حديد وخطوط أنابيب نفط. لكن المدينة تعرضت للنهب ولدمار كبير وأعلنها البرلمان العراقي مدينة منكوبة في العام 2016.

وأنشئت مصفاة بيجي في العام 1975 من قبل شركات أجنبية، وكانت الأكبر في البلاد بمعدلات إنتاج تصل لأكثر من 250 ألفا إلى 300 ألف برميل يومياً.

ويبلغ حالياً «الإنتاج الفعلي» للمصفاة «250 ألف برميل» كطاقة تكرير في اليوم، وفق ما قال المتحدّث باسم وزارة النفط عاصم جهاد لوكالة فرانس برس.

ويأتي ذلك بعد إطلاق العمل بوحدة التكرير الأخيرة بطاقة تبلغ 150 ألف برميل. وتضاف إلى وحدتي تكرير تبلغ طاقة كل منهما 70 ألف برميل في اليوم وسبق أن أطلق العمل بهما خلال السنوات الماضية، وفق المتحدّث.

وأضاف جهاد أن «مصافي جنوب» البلاد يبلغ إنتاجها حالياً «بحدود 280 ألف برميل كطاقة تكريرية في اليوم».

ويعدّ العراق بلداً غنياً بالنفط الذي يمثّل تسعين في المئة من عائداته. كما أنه ثاني أكبر بلد منتج للنفط في منظمة «أوبك»، ويصدّر يومياً حوالي 4 ملايين برميل.

وبهدف خفض صادراته من تلك المشتقات، أعلنت السلطات في نيسان/ابريل 2023 افتتاح مصفاة كربلاء بقدرة تكرير تبلغ 140 ألف برميل في اليوم.