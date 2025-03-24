العراق يفرض رسوما تصل إلى مليون دينار سنويا على صناع المحتوى الرقمي

بغداد: كشفت هيئة الإعلام والاتصالات، الاثنين، عن مضامين لائحة تنظيم عمل المشاهير وصناع المحتوى الرقمي، معلنة فرض رسوم على المؤثرين بحسب أعداد متابعيهم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الهيئة حيدر نجم العلاق قوله إن “اللائحة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي يحدد المعايير والإجراءات الخاصة بالمحتوى الرقمي والإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي”.

وأضاف أن “اللائحة تشمل جميع المدونين والمؤثرين والشخصيات العامة التي تحظى بمتابعة واسعة في وسائل الإعلام أو على الشبكات الاجتماعية، بهدف ضمان الشفافية والمصداقية وحماية المجتمع من الممارسات غير المهنية في الإعلان والترويج”، مبينا أنها ” تتيح للأفراد المتضررين حق تقديم الشكاوى للهيئة أو الجهات القضائية المختصة”.

وأوضح أن “اللائحة تهدف إلى تنظيم المحتوى الإعلامي بما يتماشى مع القوانين النافذة في العراق، وحماية المجتمع من الإعلانات المضللة والممارسات غير الأخلاقية، بالإضافة إلى دعم المسجلين وتقديم التسهيلات القانونية لممارسة نشاطهم الإعلامي، وتعزيز ثقافة الإعلام الرقمي وضمان الاستثمار الأمثل لمنصاته، وحماية حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوق المستهلكين في الحصول على محتوى موثوق، فضلا عن ضبط الإيرادات الخاصة بالخدمات الإعلانية لضمان الامتثال للقوانين العراقية”.

وأكد أن “اللائحة تتضمن مجموعة من المعايير التي يجب الالتزام بها، أبرزها احترام السيادة الوطنية وعدم بث محتوى يسيء إلى مكانة العراق أو يؤثر في علاقاته الخارجية، ودعم مؤسسات الدولة الأمنية في مواجهة الإرهاب والتطرف، ومنع التحريض على العنف والفتن الدينية أو العرقية التي قد تهدد السلم المجتمعي، وضمان حق الرد للأشخاص المتضررين من الإعلانات أو المحتوى المنشور”.

ولفت العلاق إلى أن “الهيئة حددت رسوما سنوية لتسجيل المؤثرين وصناع المحتوى وفق أعداد متابعيهم، مشيرا إلى أنها حددت مليون دينار سنويا للمحتوى الذي يحظى بأكثر من خمسة ملايين متابع، و850 ألف دينار عراقي سنويا للمحتوي الذي يحظى من ثلاثة إلى خمسة متابع، و650 ألف دينار عراقي سنويا للمحتوى الذي يحظى من مليون إلى ثلاثة ملايين متابع ، و550 ألف دينار عراقي سنويا للمحتوى الذي يحظى من مليون إلى ثلاثة ملايين متابع، و450 الف دينار سنويا للمحتوى الذي يحظى من 500 ألف إلى مليون متابع، و250 إلى 350 ألف دينار سنويا للمحتوى الذي يحظى من 100 ألف إلى 500 ألف متابع.

وأوضح أنه “سيتم تطبيق هذه اللائحة وفق آليات واضحة لمراقبة امتثال المشاهير وصناع المحتوى للمعايير التنظيمية، مع إتاحة الفرصة لهم لتسجيل أنشطتهم بشكل قانوني والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الهيئة”.

وأكد أن “هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود هيئة الإعلام والاتصالات لضبط المحتوى الرقمي في العراق، وتعزيز بيئة إعلامية تضمن المصداقية والشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف”.

(د ب أ)