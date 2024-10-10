العراق يفوز على فلسطين بهدف في تصفيات المونديال

البصرة (العراق): فاز المنتخب العراقي على ضيفه الفلسطيني بنتيجة 1/صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية في الدور الثالث بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وسجل أيمن حسين هدف المنتخب العراقي الوحيد في الدقيقة 31.

ورفع المنتخب العراقي رصيده بهذا الفوز إلى سبع نقاط ليحلّ في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف منتخب كوريا الجنوبية متصدر الترتيب، وبفارق ثلاث نقاط عن منتخب الأردن صاحب المركز الثالث.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد المنتخب الفلسطيني عند نقطة واحدة في المركز السادس والأخير، بفارق نقطة خلف منتخب الكويت صاحب المركز الخامس، وبفارق نقطتين خلف منتخب عمان صاحب المركز الرابع.

وتم توزيع المنتخبات الـ18 المشاركة في المرحلة الحاسمة من تصفيات آسيا للمونديال على 3 مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة. ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى المونديال، وبطاقة إلى الملحق العالمي.

ومالت الأفضلية خلال الدقائق الأولى من مجريات المباراة لصالح المنتخب العراقي الذي حاول السيطرة على الكرة والتوغل عبر الأطراف، ولاحت له أولى الفرص الخطيرة في اللقاء من ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، سددها أمير العماري بقدمه اليسرى قوية من فوق حائط الصد، مرت قريبة بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 13.

وواصل المنتخب المضيف سيطرته على مجريات اللعب، وعاد ليهدد مرمى منافسه مرة أخرى، حينما قاد حسين علي هجمة سريعة من الجهة اليمنى، قبل أن يرسل الكرة عرضية عالية داخل منطقة الجزاء حولها المهاجم أيمن حسين برأسه نحو الزاوية البعيدة، كان لها الحارس الفلسطيني توفيق علي بالمرصاد في الدقيقة 24.

وأسفر ضغط المنتخب العراقي عن افتتاح التسجيل في الدقيقة 31، إثر كرة بينية عالية من الجهة اليسرى لمنتصف الملعب أرسلها ميرخاس دوسكي تجاه الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، حيث وصلت أمام أيمن حسين الذي راوغ المدافع سامر الجندي ليسدد الكرة أرضية بقدمه اليسرى نحو الزاوية البعيدة، فشل الحارس علي في التصدي لها لتسكن داخل الشباك.

وتضاعفت متاعب المنتخب الفلسطيني بعد ذلك بعد أن أجرى مدربه التونسي مكرم دبوب تبديلين اضطراريين بسبب الإصابة، من خلال خروج الجندي ومصطفى زيدان، ليحل مكانهما كاميلو سالدانا ومحمود أبو وردة.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن الشوط الأول، كاد المنتخب المضيف أن يحرز الهدف الثاني، بعد أن أرسل العماري كرة عرضية عالية من ركلة ركنية من الجهة اليمنى نحو منتصف منطقة الست ياردات، أبعدها عميد محاجنة برأسه قبل أن تصل أمام عدي الدباغ الذي حاول تشتيت الكرة، قبل أن ترتد من أسفل القائم الأيسر وتذهب إلى ركنية أخرى في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لتنتهي مجريات هذا الشوط بتفوق العراق بهدف دون مقابل.

ومع بداية الشوط الثاني، اعتمد المنتخب العراقي على الاستمرار في سيطرته على الكرة والضغط على مرمى منافسه في محاولة لاستغلال حالة الارتباك في الخط الخلفي للمنتخب الفلسطيني الذي كان بدوره يعتمد في كثير من الأحيان على لعب الكرات الطويلة، خاصة نحو وسام أبو علي وعدي الدباغ.

وهدأت وتيرة اللعب بعد ذلك من كلا الفريقين، مع تركز تبادل الكرات وسط الميدان، مع تحسن أداء المنتخب الفلسطيني في السيطرة على الكرة والخروج من مناطقه الخلفية خاصة، بعد إجرائه بعض التبديلات في خطي الوسط والهجوم.

وكاد المنتخب الضيف أن يحرز هدف التعادل بعد أن أتيحت له أخطر فرصه في هذا اللقاء، والتي جاءت إثر ركلة ركنية أرسلها أبو وردة عالية من الجهة اليمنى نحو منتصف الصندوق، حيث ارتقى لها أبو علي قبل أن يحولها برأسه تجاه الزاوية اليسرى، لكن الحارس العراقي جلال حسان تألق في التصدي للكرة في الدقيقة 76.

وفي الدقائق المتبقية من زمن اللقاء، أجرى مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس ثلاثة تبديلات بخروج يوسف أمين وأيمن حسين ومناف يونس، ودخول كل من لوكاس شليمون ولؤي العاني وعلي فايز عطية بدلا منهم، وذلك في محاولة للمحافظة على نتيجة التقدم في هذا اللقاء، وهو ما نجح العراقيون في تحقيقه عقب فوزهم في نهاية المطاف بهدف نظيف.

(د ب أ)