العراق يمنح عقداً لاستثمار الغاز المُصاحب في حقل نهر بن عمر النفطي

■ بغداد – د ب أ: وقعت وزارة النفط العراقية أمس الأحد عقداً مع «شركة غاز الحلفاية المحدودة» لاستغلال ومعالجة الغاز المُصاحب من حقل نهر بن عمر بطاقة 150 مليون قدم مكعب قياسي يومياً في محافظة البصرة الجنوبية.

وأكد نائب رئيس الحكومة العراقية وزير النفط، حيان عبد الغني، في تصريح صحافي «على أهمية عقد استثمار وتطوير ومعالجة الغاز من حقل نهر بن عمر بطاقة 150 مليون قدم مكعب قياسي يومياً قابلة لإضافة 150 مليون قدم مكعب أخرى للمرحلة الثانية بحسب متطلبات وتوفر الكميات المطلوبة».

وقال «إن هذا المشروع الذي وقع بين شركة غاز الجنوب التابعة لوزارة النفط وشركة غاز الحلفاية المحدودة سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة إنتاج واستثمار ومعالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية وتقليل الاستيراد الخارجي».

وأضاف أن هذا العقد يتضمن» إنشاء مرفأ لتصدير الغاز السائل والمكثفات في ميناء أم قصر وإيقاف الإنبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة ويمنع طرح أكثر من ثمانية ملايين طن من الملوثات إلى الجو».

وذكر وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر، أن هذا العقد يتضمن بناء وتملك وتشغيل ونقل وملكية بمدة إنجاز للمرحلة الأولى بمدة 36 شهراً .

وأضاف في تصريح صحفي أن «هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من العقود التي أبرمتها الوزارة وتهدف من خلالها إلى استثمار جميع كميات الغاز المصاحبة من الحقول النفطية لدعم قطاع الطاقة وتعزيزاً للإنتاج الوطني» .

وينتظر أن تشهد الأشهر المقبلة طرح عدد من الحقول والرقع الاستكشافية للاستثمار أمام الشركات العالمية لاستثمار الغاز في مناطق متفرقة من البلاد في إطار خطة حكومية لاستثمار الغاز وإيقاف عمليات استيراده لسد متطلبات الاستهلاك الداخلي وتشغيل المحطات الكهربائية في العراق.