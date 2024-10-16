العراق ينسحب من اجتماع البرلمانات الدولي مع بدء كلمة مندوب إسرائيل

بغداد ـ «القدس العربي»: انسحب الوفد العراقي، برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، من اجتماعات رؤساء البرلمانات الدولي في جنيف، تزامنا مع بدء كلمة وفد الكيان الصهيوني، تعبيرا عن رفض العراق للجرائم التي يرتكبها العدو ضد الشعبين الفلسطيني في غزة والاعتداءات على لبنان، فيما أشار إلى أن الوفد لم يسمح لقتلة الأطفال والنساء للحديث عن المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

وحسب بيان لمكتبه، فإنه “في موقف تاريخي وشجاع انسحب الوفد النيابي العراقي، برئاسة المندلاوي، من قاعة مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ149 المنعقدة في جنيف، عندما بدأ وفد الكيان الصهيوني في إلقاء كلمته في فعاليات المؤتمر”.

وأوضح أن الانسحاب جاء “تعبيرا عن رفض العراق القاطع للجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد الشعبين الفلسطيني في غزة والاعتداءات على لبنان”، مبينا أن الوفد العراقي أكد من خلال موقفه هذا “تضامنه الكامل مع القضية الفلسطينية ومعاناة الشعبين الفلسطيني واللبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، مجددا موقف العراق الثابت في دعم حقوق الشعبين المشروعة”.

وطبقا للبيان، فإن انسحاب الوفد النيابي العراقي يعتبر “رسالة قوية من مجلس النواب العراقي تعكس موقف العراق الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني والمندد بالاعتداءات الغاشمة في المنطقة”.

في الأثناء، أكد المندلاوي، رفض وامتعاض الوفد العراقي الشديد تجاه الكيان “الإرهابي” الصهيوني في مؤتمر اتحاد البرلمانات الدولي في جنيف.

وقال في “تدوينة” له أمس، “سجلنا انسحابنا من قاعة الاجتماعات، إذ من غير المعقول والمقبول فسح المجال لقتلة الأطفال والنساء والشيوخ للحديث عن المواثيق والقرارات الدولية والقوانين الإنسانية، فهذه الشرذمة المتلطخة بدماء المدنيين يجب أن تُعزل وتحتقر وتعاقب في المحافل الدولية على جرائمها الوحشية، ومن المُعيب أن يتلطخ منبر أكبر تجمع لممثلي الشعوب بسموم وأكاذيب لكيان محتل”.

ورأى أن “موقف العراق سيبقى على الدوام منحازا ومناصرا لقضايا أمته، وعلى رأسها الحق الفلسطيني باستعادة كامل الأرض، ورافضا لكل الممارسات الإجرامية لآلة الموت الصهيونية في فلسـطين ولبنان وسائر دول المنطقة، من قتل الأبرياء، ونسف المستشفيات، وهدم المدارس، وتدمير المباني السكنية والبنى التحتية، وقصف مراكز ومخيمات الإيواء، وتجويع وتهجير المدنيين، فضلا عن استهداف مراجع المسلمين واغتيال رموزهم، ولن نكون يوما إلا في خندق العداء والكراهية لهذه الفئة الباغية والخبيثة المحتلة لأرض فلسطين”.

يحدث ذلك في وقت حذر فيه السياسي الكردي المستقل، محمود عثمان، من جر العراق إلى الحرب مع الكيان الصهيوني واستمرار قصفه من قبل بعض الفصائل المسلحة.

وقال لإعلام نقابة الصحافيين العراقيين أمس، إن “استمرار بعض الفصائل المسلحة العراقية في ضرب المناطق الصهيونية سيكون له تبعات مؤثرة على العراق من جميع النواحي، وخاصة الاقتصادية والأمنية”، داعيا الى “عدم الانجرار مع التصعيد الحاصل بين إيران والكيان الصهيوني”.

وأكد السياسي الكردي أن “الحكومة العراقية تسعى الى عدم توسع الحرب في الشرق الأوسط، وجهودها واضحة بذلك ولكن استمرار بعض الفصائل المسلحة بقصف الكيان الصهيوني يضعف موقفها بهذا الاتجاه”.

واشار الى أن “الكيان الصهيوني لا يهتم بالخسائر البشرية والمادية خلال قصفه لبنان وغزة، بحيث يقتل المئات ويدمر المباني العديدة من أجل هدف أو شخص واحد، وبالتالي فإن العراق ليس بعيدا عن القصف الصهيوني، وحدوث خسائر فادحة بالأرواح والبنى التحتية حال شروعه بقصف العراق إذا اتخذ القرار، فهذا الأمر يربك الساحة العراقية بمختلف الاتجاهات”.

ودعا عثمان الحكومة العراقية الى “السيطرة على هذه الفصائل لضمان عدم توسع الحرب وشمول العراق فيها، لأنه سيؤثر على البلاد مستقبلا”.