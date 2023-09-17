سياسة | عربي | العراق

العراق ينشئ جدارا خرسانيا لتعزيز الأمن على الحدود مع سوريا

منذ 59 دقيقة

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني

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بغداد: قررت الحكومة العراقية اليوم الأحد إنشاء جدار خرساني على الحدود مع سوريا لتعزيز الأمن على الحدود بين الدولتين . وذكر بيان أن الحكومة العراقية عقدت اليوم الأحد جلسة إعتيادية برئاسة محمد شياع السوداني وقررت رصد مبلغ 15مليار و140 مليون دينار من تخصصات الطوارئ لوزارة الداخلية لإنشاء جدار خرساني بطول 50 كيلومترات لتعزيز الأمن على الحدود العراقية – السورية في قاطع حدود المنطقة السادسة. وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي تأكيدًا على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في تعزيز أمن الحدود العراقية واستكمالًا للجدار الخرساني السابق على الحدود العراقية – السورية من منطقة شرجي الراوي جنوب تل صفوك، مرورًا بوادي العجيج بإتجاه طريفاوي. وسبق للعراق أن قام قبل سنوات بشق خندق وإقامة حاجز أمني من الأسلاك على طول الحدود العراقية السورية لمنع تسلل الجماعات المسلحة والمطلوبين الذين يشكلون خطرا على أمن العراق.
(د ب أ)

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