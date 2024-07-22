العراق ينفذ حكم الإعدام في عشرة مدانين “بجرائم إرهابية”

الناصرية (العراق): نُفذ حكم الإعدام شنقاً بعشرة عراقيين مدانين “بجرائم إرهابية” في سجن مدينة الناصرية، الإثنين، وفق ما أكد مصدران طبي وأمني.

في السنوات الأخيرة، أصدرت المحاكم العراقية المئات من أحكام الإعدام والسجن المؤبد، وينص قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى “جماعة إرهابية”، سواء قاتل في صفوفها أم لا.

وأكد مصدر طبي أن جميع المحكومين أدينوا “بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي (الدولة الإسلامية)”، مضيفا “نفّذ الحكم باشراف فريق عمل من وزارة العدل”. وأكد مصدر أمني تنفيذ الحكم.

ويطلق على سجن الناصرية عادة اسم “الحوت” لأنه من الصعب أن يغادره المساجين أحياء، بحسب عراقيين.

وأوضح المصدر الطبي أن المحكومين أدينوا “وفق المادة 4 إرهاب” وتسلمت خدمات الصحة جثثهم بغرض نقلها إلى ذويهم.

وينص القانون على أن جرائم “الإرهاب”، وكذلك جرائم القتل العمد، وحتى الاتجار بالمخدرات، تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقاً. ويجب أن يوقع الرئيس العراقي المراسيم التي تسمح بتنفيذ أحكام الإعدام.

في الماضي، شهد العراق مئات المحاكمات التي وصفت بأنها متسرعة، أو تشمل اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب أو في غياب تمثيل قانوني فعال، وفق منظمات حقوقية.

في 31 أيار/مايو، تم إعدام ثمانية أشخاص محكوم عليهم بالإعدام بتهمة “الإرهاب” والانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية. وقالت مصادر أمنية إن 11 شخصاً أُعدموا شنقاً في 22 نيسان/أبريل، ومجموعة أخرى في 6 أيار/مايو.

“فزع”

في حزيران/يونيو، أعرب خبراء من الأمم المتحدة عن “القلق إزاء العدد الكبير من عمليات الإعدام التي تم الإبلاغ عنها علناً منذ عام 2016، والتي بلغ مجموعها ما يقرب من 400، بما في ذلك 30 حالة إعدام هذا العام”.

وأضافوا أنه بحسب الأرقام الرسمية، هناك 8000 سجين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في العراق.

وحثّ الخبراء السلطات العراقية على “الوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام”، وقالوا “نشعر بالفزع إزاء أعداد الوفيات التي تم الإبلاغ عنها في سجن الناصرية بسبب التعذيب وظروف الاحتجاز المؤسفة”.

بدورها، قالت الباحثة في منظمة العفو الدولية رزاو صالحي إنها تخشى حدوث “كارثة إنسانية في رواق الإعدام” في العراق مع “استمرار تطبيق عقوبة الإعدام في البلاد – على الرغم من الاحتجاجات الوطنية والدولية”.

وبعد بروزه السريع عام 2014، واستيلائه على مناطق واسعة في العراق وسوريا المجاورة، انهارت “الخلافة” التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية تحت تأثير العمليات العسكرية في البلدين.

ورغم أن السلطات العراقية أعلنت “انتصارها” على التنظيم في نهاية عام 2017، إلا أن خلاياه تواصل تنفيذ هجمات بشكل متقطع، خاصة في المناطق الريفية والنائية، خارج المدن الكبرى.

(أ ف ب)