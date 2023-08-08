العراق ينفي تسمية مسؤول عراقي يحمل الجنسية الكويتية لرئاسة وفد التفاوض مع الكويت لترسيم الحدود

بغداد: نفي العراق اليوم الثلاثاء تسمية مسؤول عراقي يحمل الجنسية الكويتية رئيسا للجنة التفاوض مع الجانب الكويتي حول ترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية في بيان صحافي “تداولت عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعيّ، مضمون تغريدة لأحد أعضاء البرلمان العراقيّ أنّ وزارة الخارجيَّة عيَّنت رئيساً للجنة التفاوض مع الجانب الكويتيّ، يحملُ الجنسيَّة الكويتيَّة”.

وأضاف أن وزارة الخارجية العراقية “تنفي صحَّة مايتم تداوله بشأن حمل وكيل الوزارة/محمد حسين بحر العلوم /للجنسية الكويتية ونُذكِّر أنَّ الوزارة تعمل لرعاية المصالح العُليا للدولة العراقيَّة وتعمل في سياق مصلحة الشعب العراقيّ العزيز، دون التفريط بسيادة العراق أو مصالحه الوطنيَّة” .

وأهاب المتحدث العراقي” بوسائل الإعلام توخّي الدقة في التداول وأنَّ وزارة الخارجية تحتفظ بالحق القانونيّ وستلجأ لمقاضاة من يستعمل هذا المِلَف لغرض المزايدةِ السياسيَّة أو الإعلاميَّة”.

وكانت الحكومةَ العراقيَّة قد جددت إلتزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي جاءت على خلفية الغزو العراقي للكويت في الثاني من آب/أغسطس 1990 .

(د ب أ)