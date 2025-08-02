العراق ينفي منع دخول السوريين خلال إحياء أربعينية الحسين

في الطريق إلى مدينة كربلاء. شمال البصرة. 30 يوليو 2025. ا ف ب

بغداد: نفت وزارة الداخلية العراقية ما تردد عن منع دخول المواطنين السوريين إلى البلاد، مؤكدة أن هذه الأنباء “لا أساس لها من الصحة”.

وقال الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، العميد مقداد ميري، في بيان نشرته الوزارة على صفحتها بموقع “فيسبوك”، ليل الجمعة/السبت، إن “جميع الأشخاص الحاصلين على سمات دخول أصولية، سواء كانت لأغراض السياحة أو الزيارة، يُسمح لهم بالدخول إلى الأراضي العراقية بصورة طبيعية، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة”.

وأضاف: “وإذ تحث اللجنة وسائل الإعلام والمواطنين الكرام على تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، فإنها تؤكد حرصها على تسهيل دخول الزائرين من مختلف الدول، بما يعكس صورة العراق المضياف ويحفظ أمن وسلامة الجميع”.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء مراسم زيارة أربعينية الحسين، التي تُصادف هذا العام يوم السبت 14 أغسطس/آب الجاري، حيث بدأ توافد أعداد كبيرة من الزائرين الشيعة من داخل العراق وخارجه إلى مدينة كربلاء، التي تبعد نحو 120 كيلومترًا جنوبي بغداد.

وتكتظ مدينة كربلاء على مدى أسابيع بجموع غفيرة من المشاركين في إحياء هذه الشعيرة، بمشاركة عشرات الآلاف من الوافدين من دول الخليج وعدد من الدول العربية، فضلًا عن إيران والهند وباكستان وبنغلاديش، وعدد من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى المغتربين العراقيين في البلدان الأوروبية.

(د ب أ)