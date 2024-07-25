العراق ينهي جولة تفاوض مع أمريكا من دون موعد لانسحاب القوات الأجنبية

بغداد ـ «القدس العربي»: أنهى وفد عراقي عسكري برئاسة وزير الدفاع ثابت العباسي، جولة جديدة من المفاوضات مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين في العاصمة واشنطن، بشأن مستقبل قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم «الدولة الإسلامية» والعلاقة بين بغداد وواشنطن من جهة، والدول المنضوية في التحالف من جهة ثانية، من دون التوصل إلى موعد محدد يقضي بانسحاب القوات الأجنبية من الأراضي العراقية.

بيان لوزارة الدفاع الأمريكية، أكد أنها قادت ووزارة الدفاع العراقية، «الحوار الثاني للتعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق في واشنطن العاصمة، يومي 22 و23 تموز/ يوليو 2024، حيث أكدتا التزامهما بالتعاون الأمني والمصلحة المشتركة في الاستقرار الإقليمي».

وناقش الوفدان، حسب البيان، مجموعة من القضايا الأمنية الثنائية «في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق لعام 2008، وفي إطار الاعتراف بشراكتنا الشاملة».

والتقى العباسي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وممثلين من وكالة التعاون الأمني الدفاعي والقيادة المركزية الأمريكية ووزارة الخارجية وموظفي مجلس الأمن القومي.

وضم الوفد العراقي الذي التقى أيضًا بشكل منفصل مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال تشارلز كيو براون، ومدير جهاز مكافحة «الإرهاب» ونائب قائد قيادة العمليات المشتركة في العراق، وغيرهم من كبار المسؤولين الدفاعيين.

وأكد الوفدان الأمريكي والعراقي التزامهما بـ»تطوير قدرات العراق الأمنية والدفاعية وعزمهما على تعميق التعاون الأمني عبر مجموعة كاملة من القضايا لتعزيز المصلحة المشتركة لكلا البلدين في أمن العراق وسيادته، وفي استقرار المنطقة».

ويستند حوار التعاون الأمني المشترك لعام 2024 إلى «المناقشات التي جرت خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي السوداني إلى واشنطن العاصمة في أبريل/نيسان من هذا العامـ وحوار التعاون الأمني المشترك الافتتاحي في الصيف الماضي».

وخلال حوار التعاون الأمني المشترك الأول، قرر الجانبان «إنشاء لجنة عسكرية عليا ثنائية لتحليل ثلاثة عوامل (التهديد من داعش، والمتطلبات التشغيلية، ومستويات قدرات قوات الأمن العراقية – لتحديد مستقبل التحالف العسكري الدولي في العراق)».

واستمر حوار التعاون الأمني المشترك على أساس عمل اللجنة العسكرية العليا على مدى الأشهر الستة الماضية وفي اعتراف بالذكرى السنوية العاشرة القادمة للمهمة العسكرية للتحالف العالمي لهزيمة التنظيم في العراق.

ومن المقرر إصدار بيان مشترك مفصل حول مستقبل مهام ووجود التحالف العالمي في العراق بعد فترة وجيزة في ختام عمل اللجنة العسكرية العليا.

وتعتزم الولايات المتحدة والعراق «مواصلة التشاور بشأن تعزيز التعاون الثنائي لضمان الهزيمة الدائمة لداعش بعد أكثر من عقد من التعاون بين التحالف الدولي والعراق».

وأشار مجلس الدفاع المشترك إلى «الإنجازات التاريخية التي حققها التحالف في العراق، وأشاد بملايين الضحايا الذين سقطوا على يد داعش».

ويشمل هؤلاء الضحايا «مئات الآلاف من الذين عانوا في الحملة لهزيمة داعش في العراق، مثل أفراد قوات الأمن العراقية، بما في ذلك البيشمركة، والقوات الشريكة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة».

وأكد الجانبان أهمية «استمرار العراق في تقديم الدعم للتحالف الدولي لهزيمة داعش في سوريا وحول العالم».

وبالإضافة إلى ذلك، توصلت الوفود إلى «تفاهم بشأن مفهوم مرحلة جديدة من العلاقة الأمنية الثنائية، والتي تشمل التعاون من خلال ضباط الاتصال والتدريب وبرامج التعاون الأمني التقليدية» حسب البيان.

وناقش الوفدان كذلك «الجهود الرامية إلى بناء القدرات العملياتية لقوات الأمن العراقية من خلال المساعدات العسكرية الأمريكية وبرامج التعاون الأمني، بما في ذلك من خلال المبيعات العسكرية الأجنبية والتمويل العسكري الأجنبي» وأكدا أهمية «استمرار التعاون لضمان استدامة المعدات العسكرية الأمريكية التي تستخدمها قوات الأمن العراقية، وقيمة التعليم العسكري المهني وبرامج التدريب الفني وقررا تعزيز كليهما».

كما استكشفا «الفرص لتوسيع المشاركة العراقية في التدريبات العسكرية الإقليمية التي تقودها القيادة المركزية الأمريكية، وتعزيز علاقات الجيش العراقي مع قيادات المكونات الخدمية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية» كما قرر الجانبان «البدء في العمل على مذكرة تفاهم لتوفير إطار معزز لعلاقاتهما الأمنية الثنائية في السنوات القادمة، بما في ذلك الآليات لضمان الهزيمة الدائمة المستمرة لمنظمة داعش الإرهابية».

ودعماً لسيادة العراق وأمنه، أكدت الوفود أن «البعثة الاستشارية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة العراقية لدعم قوات الأمن العراقية في محاربة داعش، ودعم وتطوير قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات الأمن الكردية».

وأكد الممثلون العراقيون «التزامهم المطلق بحماية الأفراد والمستشارين والقوافل والمرافق الدبلوماسية للولايات المتحدة ودول التحالف الدولي».

وناقشت الوفود «الحاجة الملحة المستمرة لإعادة النازحين والمحتجزين الموجودين حاليًا في شمال شرق سوريا إلى بلدانهم الأصلية، ودعم جهود إعادة الإدماج في المجتمعات المحلية في العراق. وتمثل عمليات الإعادة خطا مهما من الجهود في القتال المستمر ضد داعش».

واعتبر البيان أن «النجاح في إتمام الحوار الثاني المشترك للتعاون الأمني يؤكد التزام البلدين بتعميق التعاون الأمني الثنائي في جميع المجالات، بما في ذلك- على سبيل المثال لا الحصر- الهزيمة الدائمة لداعش بقيادة العراق وجهود التعاون الأمني» مبيناً أن «العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق تعزز الاستقرار الإقليمي وتمثل التزام كلا البلدين بتعزيز اتفاق الإطار الاستراتيجي الشامل».

ولم تتطرق جولة المباحثات إلى الملف الأبرز والمتعلق بتحديد موعد لانسحاب قوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية، وهو مطلب رئيس للقوى السياسية الشيعية في العراق.

وتعليقاً على المفاوضات، قالت سفيرة واشنطن لدى بغداد، ألينا رومانوسكي، في «تدوينة» له: «لقد سررت باستضافة وزير الدفاع العراقي في البنتاغون في ختام حوار التعاون الأمني المشترك الثاني لمناقشة عملية انتقال مهمة ومستقبل شراكتنا الدفاعية الثنائية».

وأضافت: «لقد استندت هذه المناقشات إلى أشهر من العمل الشاق الذي قام به محترفو قوات التحالف والعسكريون العراقيون ضمن اللجنة العسكرية العليا».

وتابعت: «كما ناقشت أنا والوزير العباسي الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الأمني الثنائي والعلاقات العسكرية، والتي تعكس التزام الولايات المتحدة الدائم بدعم سيادة العراق وأمنه واستقراره».

فيما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، عدم مناقشة مسألة انسحاب التحالف الدولي مع الوفد العراقي في العاصمة واشنطن، مشيراً إلى أن الأمر يتم في «قناة منفصلة».

وقال خلال مؤتمر صحافي، إن «الاجتماعات التي عقدت خلال الأيام القليلة الماضية في العاصمة واشنطن كانت حول حوار التعاون الأمني المشترك».

وأوضح أن «مسألة الوجود العسكري للولايات المتحدة والتحالف الدولي في العراق أمر نناقشه بشكل منفصل معهم (الجانب العراقي) من خلال اللجنة العسكرية العليا» مبيناً أن «النقاش في هذا الصدد مستمر مع الحكومة العراقية».

وذكر بأن «اللجنة العسكرية العليا بين البلدين هي التي ستحدد المهمة العسكرية للتحالف، والتي ترتبط بالعوامل التالية: التهديد من داعش، والمتطلبات التشغيلية والبيئية وقدرات قوات الأمن العراقية».

وجدد المسؤول الأمريكي تأكيده أن «مناقشات مستقبل التحالف الدولي في العراق تجري في قناة منفصلة عن تلك التي اجتمعنا لأجلها في واشنطن».

في الأثناء، اتهم المحلل السياسي العراقي، محمد علي الحكيم، القوى السياسية العراقية بـ»الضحك» على الشعب العراقي بمطالبتها بخروج القوات الأمريكية منذ سنوات في «الإعلام».

وقال لـ«القدس العربي» إن «بقاء الطبقة السياسية في العراق الحكم مرهون بقضيتين، أولا بقاء القوات الأمريكية، وثانياً بقاء النظام البرلماني وعدم الذهاب للنظام الرئاسي أو الشبه رئاسي».

وأضاف: «كل من يتوقع أن الطبقة السياسية تذهب وتطالب رسمياً بخروج القوات الأمريكية، جاهل سياسيا أما لا يفقه شيئاً في عالم السياسية».

ووفق الحكيم فإن «لا خروج للقوات الأمريكية» من العراق، معتبراً

أن وجودها «قانوني ولا غبار عليه، طبقاً للقوانين الدولية والمعاهدات، وبالتحديد للاتفاقية الاستراتيجية المصوت عليها عام 2008».

وأشار إلى أن، بعد أحداث غزة «طالب الإطار التنسيقي (المقاومة) بعقد جلسة استثنائية للتصويت على خروج الأمريكان، وفي وقتها لم يحضر إلا 76 نائبا، مما تسببت بعدم انعقاد الجلسة لعدم وجود نصاب، وهذا يدل أن جميع القوى (سنية وشيعية وكردية) مرتاحة وقابلة ببقاء الأمريكان، ومطالبتهم لإلهاء الشارع وللاستهلاك الإعلامي لا أكثر».