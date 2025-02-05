“العربية للتغيير”: تصريحات ترامب هذيان خطير ولن تتحقق

“القدس العربي”: أصدرت الحركة العربية للتغيير برئاسة النائب أحمد الطيبي في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بيانًا جاء فيه أن الشعب الفلسطيني سيبقى ثابتًا على أرضه، ولن يرحل رغم الأوهام الخطيرة التي يروّج لها الرئيس الأمريكي.

وأضاف البيان أن “هذه التصريحات، المنفصلة عن الواقع، تعكس مرة أخرى مدى الخطورة على مستقبل المنطقة برمّتها”.

العربية للتغيير: الأوهام التي يسوّقها ترامب والذي يتصرف كتاجر عقارات، تساهم في تعزيز مواقف اليمين الإسرائيلي الفاشي، وتمنح شخصيات مثل سموتريتش وأمثاله مزيدًا من الوقاحة في مواصلة سياساتهم الهمجية الداعية للتطهير العرقي والإبادة

وتابع أن “الأوهام التي يسوّقها ترامب والذي يتصرف كتاجر عقارات، تساهم في تعزيز مواقف اليمين الإسرائيلي الفاشي، وتمنح شخصيات مثل سموتريتش وأمثاله مزيدًا من الوقاحة في مواصلة سياساتهم الهمجية الداعية للتطهير العرقي والإبادة. وفي حين أن ترامب وكأي رئيس آخر، لن يبقى في منصبه إلى الأبد، سوف يبقى الشعب الفلسطيني على أرضه. وإن أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، تحت أي غطاء أو مسمى ما هي إلا محاولات فاشلة وخطيرة لن يكتب لها النجاح، لأنها قضية شعب متجذر في وطنه، ولا يأبه لهذه الترّهات.

كما وتابع البيان: نقل أهالي غزة الأكثر عدلاً ومنطقاً، إن لم يكن من ذلك بد، يجب أن يكون فقط إلى مسقط رأسهم ومدنهم الأصلية التي هُجّروا منها، وليس إلى مصر أو الأردن. والسؤال الأهم: لماذا لا يتحمل من جلس إلى جانب ترامب مبتسمًا مسؤولية قصف غزة وهدمها وتخريبها؟”.

وأنهت الحركة العربية للتغيير بيانها بأن “ترامب قد طرح مشاريع وأوهامًا سياسية عديدة في السابق، مثل السلام مع كوريا الشمالية أو السيطرة على جزيرة غرينلاند ولكنها جميعها بقيت في خانة الأوهام. وأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو الترويج لحلول غير عادلة وستؤدي لحروب في المنطقة، هي وهمٌ لن يتحقق وترامب وغيره يدركون ذلك في قرارة أنفسهم”.