العربي القطري يضم الإسباني رودري من ريال بيتيس- (تغريدة)

الدوحة: أعلن نادي العربي القطري عن تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الإسباني رودريغو سانشيز (رودري) قادما من ريال بيتيس، وذلك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم الجاري.

وأكد النادي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن اللاعب الإسباني البالغ من العمر 24 عاما، وقع على عقد انتقاله لصفوف الفريق حتى صيف عام 2027.

تعاقدت إدارة النادي #العربي مع اللاعب الإسباني رودري سانجيز قادماً من نادي ريال بيتس الإسباني لمدة 3 مواسم 🔴⚪️🦅#رودري_عرباوي pic.twitter.com/GRdVpaNiRg — Al Arabi SC | النادي العربي (@alarabi_club) September 8, 2024

وانضم رودري لصفوف ناشئي بيتيس في صيف 2016، قادما من ديبورتيفو لا كورونيا، ثم ظهر بعدها بأربع سنوات بقميص الفريق الأول لريال بيتيس. وخاض معه 127 مباراة رسمية، سجل خلالها 8 أهداف، وساهم بـ14 تمريرة حاسمة.

ويسعى العربي الذي تعاقد مؤخرا مع المهاجم الدولي الأردني يزن النعيمات قادما من مواطنه الأهلي ، إلى تحسين نتائجه في دوري نجوم قطر بعدما تعرض لهزيمة ثقيلة أمام السد، حامل اللقب، بخماسية نظيفة لحساب الجولة الثالثة .

وفشل الفريق في تحقيق انتصاره الأول هذا الموسم، ليتوقف رصيده عند نقطتين من تعادلين أمام الشحانية والوكرة.

(د ب أ)