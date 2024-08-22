العرض الفلسطيني «صدى جدار الصمت» يفتتح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

القاهرة ـ «القدس العربي»: تنطلق فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 إلى 11 الشهر المقبل، وسط ترقب واسع من المهتمين بفنون المسرح من مصر والعالم العربي.

ومن بين العروض المختارة للمشاركة في الدورة الحادية والثلاثين، تم اختيار 10 عروض مسرحية أجنبية، و13 عرضًا عربيًا.§

وسيكون العرض الفلسطيني «صدى جدار الصمت» للمخرج وليد عوني، مفاجأة حفل افتتاح المهرجان. وهذا العرض يمثل إحدى أبرز المشاركات العربية، ويأتي في إطار إنتاج مشترك بين المهرجان ودار الأوبرا المصرية. كما تم اختيار ثلاثة عروض مصرية للمنافسة، منها «ماكبث المصنع» و»حيث لا يراني أحد».

وفي إطار التحضيرات الجارية، أعلنت الفنانة منى سليمان، رئيسة لجنة العروض في المهرجان، عن قائمة العروض المشاركة لهذا العام، والتي تضم 26 عرضًا مسرحيًا من 19 دولة عربية وأجنبية.

وعلى صعيد آخر، كشف الدكتور محمد سمير الخطيب، عضو اللجنة العليا للمهرجان ومنسق لجنة الندوات والمحاور الفكرية، عن برنامج الندوات والجلسات الفكرية التي ستقام على هامش المهرجان. ويشمل البرنامج عدة جلسات حوارية تهدف إلى مناقشة قضايا محورية في عالم المسرح، من بينها «تعويم الهويات المسرحية» و»الجمالي المسرحي/ ومقاومة المركزية» و»الأداء اللغوي للنص المسرحي وخلخلة المركزيات».

كما ستشهد الدورة الحادية والثلاثين عددًا من الندوات التي تسلط الضوء على مساهمات مبدعين عرب في المسرح، مثل ندوة «الطيب الصديقي» من المغرب، وندوة «المخرجة رجاء بن عمار» من تونس، وأخرى عن المخرج البحريني عبد الله السعداوي.

ويعد هذا المهرجان واحدًا من أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في المسرح التجريبي، ويمنح الفرصة لتقديم العروض المسرحية من مختلف أنحاء العالم. كما يُعد مناسبة لتكريم الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويتم خلاله توزيع الجوائز على أفضل العروض في مختلف المجالات المسرحية.