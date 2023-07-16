العروض الكبرى تنهال على طاولة سفيان أمرابط

لندن- “القدس العربي”:

عاد اسم الدولي المغربي سفيان أمرابط، ليتصدر عناوين الصحف والمواقع الرياضية في الأيام والساعات القليلة الماضية، بعد اقتران مستقبله بقائمة طويلة من الأندية الكبرى في إنكلترا وإسبانيا، مع استعداد ناديه فيورنتينا لفتح المزاد العلني، تمهيدا لبيعه بأعلى عائد مادي هذا الصيف.

ونجح صاحب الـ29 عاما، في خطف أنظار عمالقة الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد ظهوره الرائع مع منتخب أسود أطلس في معجزة الوصول للدور نصف النهائي لمونديال قطر 2022، حتى أن بعض المصادر كانت ترجح انضمامه إلى برشلونة أو ليفربول في الميركاتو الشتوي، لكن في الأخير، تمسك النادي الإيطالي ببقاء لاعبه لنهاية الموسم.

ومع بدء العد التنازلي لموسم أمرابط الأخير في فلورنسا، أشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى اقترابه من الرحيل، وذلك ليس فقط لرغبته في البحث عن تحد جديد، بل أيضا لانفتاح مسؤولي النادي على فكرة بيعه هذا الصيف، لتفادي خروجه بموجب قانون بوسمان فور انتهاء الموسم الجديد، وهو ما ضاعف من قائمة الطامعين في الحصول على توقيعه.

ووفقا لنفس المصدر، فإن مدرب ليفربول يورغن كلوب، وضع أسد أطلس على رأس قائمة المطلوبين لتعويض رحيل المقاتل البرازيلي فابينيو، بعد انتقاله إلى حامل لقب دوري روشن اتحاد جدة، وذلك في الوقت الذي تتسابق فيه وسائل الإعلام في إيطاليا وإنكلترا، في تحديث الأنباء والتقارير عن الكبار الراغبين في ضمه هذا الصيف أبرزهم برشلونة، وأتلتيكو مدريد، وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

وتأكيدا على صحة هذه الرواية، نقلت شبكة “بي إن” عن مصادر بريطانية، أن المدير الفني للشياطين الحمر، إريك تين هاغ، من أكثر المعجبين بسفيان وروحه القتالية، ويود أن تنجح الإدارة في حسم الصفقة قبل باقي المنافسين، لكن حجر العثرة، يكمن في رغبة اللاعب في الذهاب إلى الليغا، وتحديدا ناديه المفضل برشلونة، وذلك رغم استعداد اليونايتد لتلبية مطالب النادي الإيطالي المادية، بدفع حوالي 30 مليون يورو لإطلاق سراحه من “أرتيميو فرانتشي”.

تجدر الإشارة إلى أن أمرابط، كان قد انتقل إلى صفوف الفيولا عام 2020، قادما من هيلاس فيرونا مقابل نحو 20 مليون يورو، وخلال هذه الفترة، دافع عن قميص النادي في أكثر من 100 مباراة في مختلف المسابقات.