العريض مخاطبا القضاء التونسي: كفو عن اغتيال الحقيقة والتاريخ- (تدوينة)

تونس- “القدس العربي”:

توجه علي العريض نائب رئيس “حركة النهضة” ورئيس الحكومة السابق برسالة إلى القضاء التونسي، مؤكدا براءته من قضية التسفير إلى بؤر التوتر.

وقال العريض، في رسالته نشرتها حركة النهضة: “لقد حرصت طوال ممارسة مهامي على احترام الدستور والقوانين والمؤسسات، وعلى الإخلاص للشعب والوطن والمؤسسات الشرعية، ومؤمنا بأن الدولة فوق الأحزاب والمنظمات والجمعيات”.

واعتبر العريض أن الشكوى المقدمة ضده هي “جزء من عملية منظمة لترسيخ سردية مضللة تُحِلّ الحكم على النوايا محلّ الحكم على الحقيقة، وأوّل وأكبر ضحاياها هي الحقيقة باغتيالها والتاريخ بتزويره، وثاني أكبر ضحية هي أنا بما نالني وما يزال من تشويه وظلم وجحود”.

وأضاف: “لقد حَكَم عليّ هؤلاء بالاغتيال المادي وحَكَم عليّ المسيطرون على السرد التاريخي والاعلام المتحيز بالإعدام الرمزي. أنا لست مجرما، أنا بريء من هذه التهم، أنا في هذا الملف ضحية”.

وتتعلق التهم الموجهة للعريض بقيامه بتسهيل تسفير الشباب التونسي للانضمام إلى تنظيمات إرهابية في الخارج، خلال فترة وجوده في السلطة كوزير داخلية ومن ثم رئيس حكومة بين عام 2012 و2013.

وتساءل العريض بقوله: “هل سيتمكن القضاء من تحقيق العدل والإنصاف؟ هل سيكون مستقلا عن كل سلطة خارجية عنه، إلا سلطة التشريع؟ ذلك ما أتمناه”.

وعبر عن أمله في أن “التاريخ سينصف الحقيقة يوما ما ولو بعد رحيلنا جميعا”، مضيفا “وتبقى ثقتي مطلقة في عدالة السماء يوم نقف جميعا أمام الله عز وجل”.

وكان رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، اتهم، في حديث سابق لـ”القدس العربي”، السلطات التونسية بمحاولة “محاكمة مرحلة الانتقال الديمقراطي من خلال تجريم رموزها”، مؤكدا براءة العريض من التهم المنسوبة له في قضية التسفير.