العشائر الفلسطينية ترفض التعاطي مع “خطة نتنياهو” وتحذر من تشكيل “الصحوات”

غزة: قال تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، الأحد، إن القبائل ليست “بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني” بل مكون من المكونات الوطنية و”داعم للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية” في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبر التجمع في بيان، أن “الوحدة الوطنية هي الطريق الوحيد للحفاظ على كينونة” الشعب الفلسطيني والوطن وصمود أهله وبسالة مقاومته.
وأكد التجمع تعزيز المشاركة الوطنية في صناعة القرار الوطني عبر مؤسسات الشعب الوطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في البلاد.
وأردف: “القبائل ليست بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني، بل مكون من المكونات الوطنية وداعم للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي”.
وأكد على “حُرمة التعاطي مع العدو الصهيوني في إعادة تدوير نظام روابط القرى، أو إنشاء صحوات عشائرية تخدم المحتل الغاصب، وإن كل من يشارك في ذلك يعامل معاملة الاحتلال الصهيوني”.
وروابط القُرى، تشكيلاتٌ إدارية أنشأتها إسرائيل في 1978، وحاولت من خلالها خلق قيادة فلسطينية بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية لكي تكون قادرة على المشاركة في مفاوضات الحكم الذاتي وتنفيذ خُطة الإدارة المدنية الإسرائيلية، ولكن لم تنجح إسرائيل في خطتها آنذاك.
وقال التجمع إن “القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية جزء أصيل من فسيفساء المجتمع الفلسطيني وهي داعمة للمقاومة الشاملة”.
وشدد على أن “إدارة شؤون الشعب الفلسطيني هي شأن داخلي وحق فلسطيني خالص لن يسمح التجمع لأحد بأن يتدخل فيه”.
ودعا التجمع أبناء القبائل والعشائر العربية وأحرار العالم إلى “الانخراط في الحملة العالمية لإسناد الشعب الفلسطيني ونصرته حتى وقف العدوان الإسرائيلي واسترداد حقوقه”.
(الأناضول)
عصابة النتن ياهو تريد من الفلسطينيين في غزة العزة أن يطبقوا خطة : فرق تسد،. لا عاشت الشرذمة الصهيونية التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد غادر جبان سارق لأرض فلسطين والله ناصر أحرار فلسطين من القسام والسرايا والكتائب والعرين وجنين و بلاطة و نابلس و اريحا وعقبة جبر وحوارة وكل شبر من تراب فلسطين من النهر للبحر و تعسا لسلطة التنسيق الأمني مع عصابة بنغفير يا غفير 🇵🇸🤕☝️🔥🚀🔥🚀🚀🚀🚀