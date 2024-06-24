العشائر الفلسطينية في قطاع غزة ترد على تصريحات نتنياهو

غزة: قال مفوض العشائر الفلسطينية في قطاع غزة رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العشائر الفلسطينية ترفض أن تكون بديلا لأي طرف سياسي فلسطيني يحكم القطاع.

وقال :”كما أفشلنا مخططات الاحتلال خلال الشهور التسعة الماضية، سنفشل أيضا ما يخطط له نتنياهو”.

وأضاف أن العشائر الفلسطينية هي رديف كفاحي للفصائل الفلسطينية وليست بديلا عنها.

وأكد أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الولاية الوحيدة في تقرير مصيره وفي اختيار ممثليه ومن يحكم قطاع غزة.

(وكالات)