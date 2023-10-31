400 بين شهيد وجريح بقصف إسرائيلي لحي سكني بمخيم جباليا- (فيديوهات)

قطاع غزة: أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، أن قصفا إسرائيليا أوقع “400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة”.

وقال متحدث الوزارة، إياد البزم، في مؤتمر صحافي إن “الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمر حيا كاملا في مخيم جباليا”.

وذكر البزم أن “الاحتلال (الإسرائيلي) ارتكب مجزرة بقصف حي سكني كامل في منطقة مخيم جباليا بـ 6 قنابل تزن القنبلة طنا من المتفجرات دمرت حي بلوك 6 بشكل كامل”.

وأوضح أن “العدد الأكبر من ضحايا القصف الإسرائيلي بمخيم جباليا هم من الأطفال والنساء”.

المتحدث باسم وزارة الداخلية في #غزة: الاحتلال دمر حيا سكنيا وسط مخيم جباليا بشكل كامل بعد قصفه بـ 6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، والعدد الأولي لضحايا المجزرة يقدر بـ 400 بين شهيد وجريح#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/0XBzMbSGOT — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 31, 2023

وتابع: “يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في ظل توسيع العدوان البري على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة”.

وأردف: “قام الاحتلال بالدخول من محاور عدة إلى قطاع غزة ومنها المحور الشمالي الغربي للقطاع وقام بتدمير كل الأحياء السكنية التي أمامه، ما أدى إلى ارتكاب مجازر وتشريد الآلاف”.

وأشار البزم إلى أن القوات الإسرائيلية “ما زالت توسع من دخولها البري في منطقة جنوب مدينة غزة والمنطقة الشمالية الغربية”.

⭕️مشاهد من المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم جباليا قبل قليل pic.twitter.com/zkGXw6dQxS — غزة الآن – Gaza Now (@GNNANOW) October 31, 2023

أولادي ثلاثة راحوا

مجزرة مخيم جباليا شمال غزة pic.twitter.com/n7DZXSxeVt — بلال نزار ريان (@BelalNezar) October 31, 2023

فيديو من قلب مكان المجزرة في مخيم جباليا قبل قليل pic.twitter.com/8okqI4bMmh — بلال نزار ريان (@BelalNezar) October 31, 2023

مجزرة جباليا 🚨 مشاهد تظهر حجم الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا بعد ظهر اليوم .. حيث أفيد حتى الآن بارتقاء 100 شهيدًا، وعشرات الجرحى. المستشفى الإندونيسي في غزة:

عدد من الضحايا بترت أطرافهم في مجزرة جباليا. pic.twitter.com/6s9W2zdRhB — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة || 🇵🇸 𓂆 palestine (@jafra_ps) October 31, 2023

(وكالات)