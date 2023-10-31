سياسة | عربي | فلسطين

400 بين شهيد وجريح بقصف إسرائيلي لحي سكني بمخيم جباليا- (فيديوهات)

منذ 53 دقيقة

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قطاع غزة: أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، أن قصفا إسرائيليا أوقع “400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة”.

وقال متحدث الوزارة، إياد البزم، في مؤتمر صحافي إن “الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمر حيا كاملا في مخيم جباليا”.

وذكر البزم أن “الاحتلال (الإسرائيلي) ارتكب مجزرة بقصف حي سكني كامل في منطقة مخيم جباليا بـ 6 قنابل تزن القنبلة طنا من المتفجرات دمرت حي بلوك 6 بشكل كامل”.

وأوضح أن “العدد الأكبر من ضحايا القصف الإسرائيلي بمخيم جباليا هم من الأطفال والنساء”.

وتابع: “يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في ظل توسيع العدوان البري على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة”.

وأردف: “قام الاحتلال بالدخول من محاور عدة إلى قطاع غزة ومنها المحور الشمالي الغربي للقطاع وقام بتدمير كل الأحياء السكنية التي أمامه، ما أدى إلى ارتكاب مجازر وتشريد الآلاف”.

وأشار البزم إلى أن القوات الإسرائيلية “ما زالت توسع من دخولها البري في منطقة جنوب مدينة غزة والمنطقة الشمالية الغربية”.

(وكالات)

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  1. يقول سمير:
    أكتوبر 31, 2023 الساعة 2:43 م

    الويلات المتحدة الأمريكية تدعم الكيان الصهيوني المجرم بالأموال والأسلحة وأنتم ترسلون الدقيق والماء: هل تعتقدون أن الفلسطيني يريد إنجاز عجين ما!

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  2. يقول Neo:
    أكتوبر 31, 2023 الساعة 3:21 م

    لا توجد كلمات للتعبير على غدر الحكام ولا يسعنا إلا قول حسبنا الله ونعم الوكيل .
    إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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