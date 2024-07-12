لندن-غزة : اعتبرت منظمة العفو الدولية، الجمعة، أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكررة لسكان مدينة غزة ترقى إلى “التهجير غير الشرعي وهو جريمة حرب”.

وأضافت المنظمة الدولية، في سلسلة منشورات على حسابها عبر منصة “إكس”، أن “المدنيين الفلسطينيين يواجهون موجات متعددة من التهجير:” بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ 9 أشهر على قطاع غزة وأوامر “الإخلاء” المتكررة لمدينة غزة.

وتعليقا على إصدار قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يومين أمر “إخلاء” جديد لمدينة غزة يأمر جميع سكانها بالفرار جنوبا، قالت العفو الدولية: “في غياب أي ضمانات بالعودة بعد انتهاء الأعمال العدائية، وعدم توفر أماكن إقامة آمنة وصالحة للعيش للمهجرين، فإن هذا الأمر يرقى إلى التهجير غير الشرعي، وهو جريمة حرب”.

Palestinian civilians have faced multiple waves of displacement due to Israel’s relentless nine-month onslaught on the occupied Gaza Strip and the repeated “evacuation” orders. pic.twitter.com/aDe4k6TfVf — Amnesty International (@amnesty) July 12, 2024

الأونروا: الدمار واليأس ينتشران في ربوع قطاع غزة

من جهتها قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الجمعة، إن “الدمار واليأس ينتشران في جميع ربوع قطاع غزة مع استمرار القتال، والنزوح القسري”.

وأضافت الأونروا، في منشور على حسابها عبر منصة إكس: “لا تزال العائلات الفلسطينية تتعرض للنزوح القسري، ويلجأ البعض إلى المدارس والمباني المتضررة، ويعيش آخرون في خيام مؤقتة”.

وسلطت الضوء على أن “الدمار واليأس ينتشران في جميع ربوع قطاع غزة مع استمرار القتال، والنزوح القسري”.

وشددت على أن “الأمان غير متوفر في أي مكان بالقطاع”.

واختتمت الوكالة الأممية بتجديد المطالبة بوقف “فوري” لإطلاق النار في غزة، حيث يشعر جميع الفلسطينيين بـ”التعب والإنهاك الشديد”.

والأربعاء، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناشير ورقية، سكان مدينة غزة بالتوجه نحو بلدة الزوايدة ومدينة دير البلح وسط القطاع، مهددا بأن المدينة ستبقى “منطقة قتال خطيرة”.

من جهتها، اعتبرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عبر بيان نشرته الأربعاء، دعوات جيش الاحتلال للمواطنين في مدينة غزة للتوجه جنوبا “ضغطا وإرهابا نفسيا”.

ويشن جيش الاحتلال الغسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة بدعم أمريكي على غزة، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال إبادة جماعية وبتحسين ظروف الوضع الإنساني الكارثي.

(وكالات)