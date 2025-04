لندن-غزة : اعتبرت منظمة العفو الدولية، الجمعة، أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكررة لسكان مدينة غزة ترقى إلى “التهجير غير الشرعي وهو جريمة حرب”.

وأضافت المنظمة الدولية، في سلسلة منشورات على حسابها عبر منصة “إكس”، أن “المدنيين الفلسطينيين يواجهون موجات متعددة من التهجير:” بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ 9 أشهر على قطاع غزة وأوامر “الإخلاء” المتكررة لمدينة غزة.

وتعليقا على إصدار قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يومين أمر “إخلاء” جديد لمدينة غزة يأمر جميع سكانها بالفرار جنوبا، قالت العفو الدولية: “في غياب أي ضمانات بالعودة بعد انتهاء الأعمال العدائية، وعدم توفر أماكن إقامة آمنة وصالحة للعيش للمهجرين، فإن هذا الأمر يرقى إلى التهجير غير الشرعي، وهو جريمة حرب”.

Palestinian civilians have faced multiple waves of displacement due to Israel’s relentless nine-month onslaught on the occupied Gaza Strip and the repeated “evacuation” orders. pic.twitter.com/aDe4k6TfVf

