العفو الدولية تتهم إسرائيل ونظام المساعدات باستغلال التجويع لارتكاب إبادة جماعية في غزة

القاهرة- تل أبيب: اتهمت منظمة العفو الدولية نظاما مثيرا للجدل لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، تدعمه إسرائيل والولايات المتحدة، باستخدام أساليب التجويع ضد الفلسطينيين لمواصلة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة خلال الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حماس.

وأصدرت المنظمة الحقوقية، والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، تقريرا اليوم الخميس تدين فيه إسرائيل و”مؤسسة غزة الإنسانية” التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل، لتكون مسؤولة عن توزيع المساعدات في غزة من خلال شبكة تقودها الأمم المتحدة.

إسرائيل تهاجم

من جهتها، هاجمت إسرائيل، الخميس، منظمة “العفو الدولية”، بعد أن قالت في تقرير إن الأدلة تشير إلى استمرار إسرائيل في استخدام التجويع لارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، واتهمتها بالانضمام لحماس وتبني “دعايتها” بالكامل.

وزعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان: “انضمام منظمة العفو الدولية إلى حركة حماس وتبني كل أكاذيبها الدعائية، ومن الجدير أن يطلق عليها اسم جديد هو (عفو حماس)”.

كما زعمت بأن “الحقائق تختلف تمامًا عن الصورة التي تحاول المنظمة رسمها”.

وادعى البيان أن إسرائيل “سهلت دخول أكثر من 3 آلاف شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة وتم تسليم أكثر من 1400 طن من حليب الأطفال”.

وأضاف: “كما وزعت مؤسسة غزة الإنسانية أكثر من 56 مليون وجبة مباشرة على المدنيين الفلسطينيين وليس على حماس”.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن هناك أكثر من 500 فلسطيني قتلوا في مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، أو بالقرب منها، خلال الشهر الماضي.

وتقوم شركات أمن خاصة بحراسة هذه المراكز، التي تقع بالقرب من مواقع عسكرية إسرائيلية. واتهم مسؤولون فلسطينيون وشهود عيان القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على حشود من الأفراد التي تتحرك بالقرب من هذه المواقع.

(وكالات)